Wer in mehreren Genres stark ist, sollte sich vielleicht für Amazons "Prime Gaming's Ultimate Showdown" bewerben.

Gamer mit vielen Talenten treten in Amazons "Prime Gaming's Ultimate Showdown" an und zocken im großen Finale um 50.000 US-Dollar. Die Qualifikationsrunden für den modernen Mehrkampf starten in Kürze.