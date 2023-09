Längst hat der American Football auch Europa erobert. Ein Dank an die Fans in Übersee: NFL-Partien live im legendären Wembley-Stadion. RTL überträgt drei Sonntage in Folge aus London, Florian Ambrosius feiert Premiere als Moderator.

In England gilt der Rasen des Wembley-Stadions als heilig. Doch auf dem Grün, auf dem sonst die "Three Lions", die englische Fußball-Nationalmannschaft, ihre Heimspiele austragen, regiert vorübergehend nicht König Fußball, sondern der Namensvetter aus den USA: American Football. Die NFL macht drei Sonntage in Folge Station in London, eröffnet wird die Serie am 1. Oktober mit der Partie der Jacksonville Jaguars gegen die Atlanta Falcons. Seit dieser Saison hält RTL die Übertragungsrechte an der NFL, der Kölner Sender zeigt auch alle London Games live im Free-TV. Die Moderation aus der britischen Hauptstadt übernimmt Florian Ambrosius, eine Premiere. "Die London Games sind ein einzigartiges Football-Spektakel, das eine leidenschaftliche Fan-Community aus ganz Europa anzieht", erklärt Ambrosius vor seinem ersten Arbeitseinsatz. Um 14.30 Uhr meldet sich der Moderator aus dem Wembley-Stadion. An seiner Seite: Experte Patrick Esume, Kommentator Jan Stecker - beide bekannt aus den langjährigen "ran NFL"-Übertragungen beim Konkurrenten SAT.1 - und Community Host Mitja Lafere. Der Kickoff erfolgt um 15.30 Uhr. Bis zu vier NFL-Spiele live Im Anschluss läuft dann der reguläre Gameday bei RTL, mit Kickoff-Zeiten um 19 Uhr und 22.25 Uhr, moderiert wird die Sendung von Jana Wosnitza. Zusätzlich wird um 19 Uhr eine Partie auf RTL+ übertragen. Football-Fans können also pro Spieltag drei Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Abonnentinnen und Abonnenten von RTL+ haben die Option, bei einer vierten Partie mitzufiebern. Nachdem jahrelang die Senderfamilie ProSiebenSat.1 für die Übertragung der NFL in Deutschland verantwortlich gezeichnet hatte, sicherte sich RTL die Rechte bis 2028 für den gesamten deutschsprachigen Raum. Nach dem Fußball gilt American Football mittlerweile als zweitbegehrteste TV-Sportart hierzulande.