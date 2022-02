Viele Deutsche blicken derzeit hoffnungsvoll auf Dänemark: Eine Woche ist mittlerweile vergangen, seit dort der "Freedom Day" die Aufhebung nahezu aller Corona-Regelungen markierte - trotz einer Inzidenz weit über 5.000. Keine Maske mehr, keine Kontaktbeschränkungen mehr, lediglich eine viertägige Quarantäne für infizierte Personen ist im nördlichen Nachbarland weiterhin Pflicht. Während auch hierzulande viele den Schritt in die Normalität herbeisehnen und baldige Lockerungen fordern, warnen andere, nicht vorschnell zu handeln. "Wie beenden wir die Pandemie im eigenen Kopf?", wollte Frank Plasberg deshalb von seinen Gästen am Montagabend bei "Hart aber fair" im Ersten wissen. Meinungen dazu gab es viele - neue Argumente und Perspektiven ließ der Talk jedoch größtenteils vermissen.

Markus Blume . "Mehr impfen, weniger Beschränkungen im Alltag"

CSU-Generalsekretär Blume. itemprop="name" />Markus Blume./span> erklärte dem ARD-Gastgeber, Corona sei erst dann vorbei, "wenn Sie mich zu dem Thema nicht mehr in die Sendung einladen, weil es keine Sendung mehr dazu gibt". Sein Lösungsvorschlag: "Mehr impfen, weniger Beschränkungen im Alltag - das ist die richtige Kombination." Nun sei die Zeit, "den Einstieg in den Ausstieg" zu finden, so der Politiker. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder neben Lockerungen in Gastronomie und Einzelhandel angekündigt, die partielle Impfpflicht in seinem Bundesland aussetzen zu wollen. Eine Strategie, die vor allem bei Katrin Göring-Eckardt für Unverständnis sorgte. Auch die CSU sei einst "Team Vorsicht" gewesen, erinnerte die Grünen-Politikerin. "Dieses Hin und Her, das macht die Leute viel mehr verrückt als alles andere", betonte sie. "Was Bayern gerade macht, ist nach dem Motto 'Was schert mich mein Geschwätz von gestern."

Blume hingegen interpretierte den Kurswechsel seiner Partei anders. "Wir waren vorsichtig, als Vorsicht gefragt war, und sind jetzt vorsichtig optimistisch, wenn Optimismus gefragt ist", so der CSU-Mann. Es sei nun essenziell, sich nicht selbst "in der Corona-Dauerschleife" gefangenzuhalten. Zudem sei die Absage für die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Freistaat vor allem der Tatsache geschuldet, dass "die ganzen Umsetzungsfragen bis heute nicht geklärt" seien, monierte Blume.

Göring-Eckardt: CSU agiert "populistisch"

Er forderte mehr Tatendrang von der Regierungskoalition. "Ich habe den Verdacht, dass sich die Ampel um die allgemeine Impfpflicht drückt", so Blume. Der Landtagsabgeordnete wetterte: "Es gibt nicht mal einen einzigen Regierungsvorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz!" Auch die Impfkampagne sei laut Blume gescheitert: "Bei manchem Mittel gegen Fußpilz wird mehr transportiert." Die Bürgerinnen und Bürger wünschten sich "mehr Leidenschaft, mehr Esprit" von den Regierungsparteien.

Derartige Vorwürfe ließ Göring-Eckardt nicht auf sich sitzen. Sie warf der CSU vor, mit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen lediglich auf Stimmenfang gehen zu wollen. "Es ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen, und nicht, populistisch zu agieren in bestimmte Gruppen hinein, bei denen man hofft, dass sie bei einer Wahl dann irgendwie ihr Kreuzchen woanders machen", so die Grünen-Politikerin. "Wenn es ein bisschen unpopulärer wird, sagt man, die Bundesregierung möge dieses oder jenes tun, und macht sich aus dem Staub!"

Während sich zunehmend der Eindruck einstellte, bei den Ausführungen Blume. und Göring-Eckardts handle es sich mehr um einen parteipolitischen Schlagabtausch als um eine tatsächliche Öffnungsdebatte, wusste Ex-ARD-Korrespondent Marc-Christoph Wagner aus einer ganz anderen Perspektive zu berichten. Der Museumsleiter, der seit mehreren Jahren in Kopenhagen lebt, erklärte, weshalb die Lage hierzulande noch nicht mit der in Dänemark zu vergleichen sei. "Deutschland steht an dem Punkt, an dem wir vor Weihnachten standen. Damals hat die Regierung ganz klar an alle appelliert, die Feiertag alleine zu verbringen", berichtete Wagner. Zu diesem Zeitpunkt habe in Dänemark noch niemand Lockerungen in Erwägung gezogen. Die hohe Inzidenz in seiner Wahlheimat sei der hohen Testkapazität Dänemarks geschuldet, das Land befinde sich jedoch in einer anderen Phase der Omikron-Welle. "Irgendwann muss man wieder loslassen, wenn die Zeit gekommen ist", stellte er fest.

"Es macht wenig Sinn, Normalität zu versprechen und dann wieder zurückfallen zu müssen", sagt die Vizepräsidentin des Deutschen #Bundestags Katrin @GoeringEckardt (@GrueneBundestag) bei #hartaberfair @DasErste zum Thema "Die #Pandemie in uns" pic.twitter.com/bb4Yy1oHGk — hart aber fair (@hartaberfair) February 7, 2022

Facharzt Cihan Çelik: "Nicht die Zeit für Lockerungen"

Für Dänemark sei die Öffnung "ein guter Schritt zu dieser Zeit", befand auch Cihan Çelik, Oberarzt auf einer Corona-Station, ein gerne gesehener Gast bei Frank Plasberg. Im Nachbarland sei die Booster-Quote der über 60-Jährigen sehr hoch, erklärte er. "Da, wo Dänemark seine Lücken geschlossen hat, stehen sie bei uns noch offen." Aus diesem Grund sei nun "nicht die Zeit für Lockerungen".

Dem stimme auch die SZ-Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt zu, die ebenfalls davor warnte, das Impfziel aus den Augen zu verlieren: "Wenn die Impfquote so bleibt, wie sie ist, werden wir im Herbst hier wieder sitzen und über das gleiche Thema sprechen." Gerade in der jetzigen Situation sei es "absurd", Lockerungen in den Raum zu stellen. Nichtsdestotrotz sei auch sie optimistisch im Hinblick auf die Rückkehr zu einem normalen Alltag: "Wir sind so flexibel, da finde ich, sollten wir auch einfach an uns glauben, dass wir uns schon das Leben so zurückerobern, wie wir es auch brauchen."