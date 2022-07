Eine echte Schlager-Sensation: Andrea Berg und ihre Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai haben erstmals eine gemeinsame Single veröffentlicht. Begleitend zu "Unendlich" wurde auch ein Musikvideo gedreht.

Es ist eine Zusammenarbeit, auf die viele Schlagerfans schon lange gewartet haben - und in gewisser Weise auch so etwas wie ein Familienprojekt: Andrea Berg und Vanessa Mai haben erstmals einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Das Duett "Unendlich" ist ab sofort auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar.

Begleitend zum neuen Song der beiden Schlager-Stars wurde auch ein aufwendiges Musikvideo produziert; rund 80 Personen waren an dem Dreh beteiligt. Auf Instagram schreibt Vanessa Mai, dass "Unendlich" eigentlich schon 2019 auf einem Album landen sollte, was dann aber wieder verworfen wurde. "Irgendwie schließt sich der Kreis am Ende. Wir sind wieder am Anfang. Und doch weiter", so die 30-Jährige.

Die beiden Sängerinnen wollen mit dem modernen Pop-Schlager-Duett ihren Zusammenhalt demonstrieren und eine ganz besondere Message transportieren, die Andrea Berg in den sozialen Medien so formuliert: "Einander die Hand reichen und gemeinsam stärker sein. Das Licht teilen, um es größer zu machen. Zusammenstehen."

Andrea Berg: Bühnenjubiläum und neues Album

Die beiden Stars kennen sich gut, Andrea Berg ist die Stief-Schwiegermutter von Vanessa Mai. Die junge Musikerin ist seit 2013 mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem 39-jährigen Stiefsohn von Andrea Berg, verheiratet. Andrea Berg ist seit 2007 mit dem Sportmanager und Hotelier Andreas Ferber verheiratet.

In diesem Jahr feiert die gebürtige Krefelderin Andrea Berg Jubiläum, seit inzwischen 30 Jahren steht sie auf der Bühne. Das wird unter anderem mit zwei großen Open-Air-Shows in Aspach am 29. und 30. Juli gefeiert. Darüber hinaus kommt am 29. Juli das neue Andrea-Berg-Album "Ich würd's wieder tun" auf den Markt. Das Duett mit Vanessa Mai wird Teil der Neuerscheinung sein. Im Rahmen der Feierlichkeiten zeigt das ZDF außerdem die von Giovanni Zarrella moderierte Show "30 Jahre Andrea Berg" (6. August, 20.15 Uhr), wo es erstmals auch zu einem TV-Duett der beiden Sängerinnen kommen soll.