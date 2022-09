Sie habe "sofort ja gesagt", als die Anfrage kam: Im Mai 2023 präsentiert "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel zwei "Schlagersterne"-Abende in Palma de Mallorca. Neben ihr werden auch zahlreiche Größen der Schlager-Szene dabei sein.

Seit dem Jahr 2000 ist Andrea Kiewel die Gastgeberin im "ZDF-Fernsehgarten" (mit Unterbrechung von 2007 bis 2009), über 400 Ausgaben waren es inzwischen für "Kiwi". Jenseits des beliebten Musik-Formats übernahm Kiewel zuletzt nur wenige Moderationen, doch von diesem Projekt war sie sofort begeistert: Am 10. Und 11. Mai 2023 präsentiert die 57-Jährige das "Schlagersterne"-Festival auf Mallorca. Veranstaltungsort ist die ehemalige Stierkampfarena Coliseo Balear in Palma de Mallorca, wo unter anderem auch schon mehrere "Wetten, dass..?" itemprop="name" />dass ..?"-Ausgaben stattfanden.

Bei einem Presseabend zum "Schlagersterne"-Festival erklärte Kiewel, dass..?" itemprop="name" />dass sie die erste Anfrage in der Frühphase der Corona-Pandemie erreicht habe; die Welt sei zu dem Zeitpunkt "in Schockstarre" gewesen. Gerade deshalb habe sie auch zugesagt. "Wer in diesen Zeiten so etwas plant, das ist ein Optimist, das hat mir gefallen. Ich liebe Optimisten und habe sofort Ja gesagt und das keine Sekunde bereut." Das "Schlagersterne"-Event sei momentan "genau das, was wir alle brauchen", meint Kiewel. "Weniger Sorgen, mehr Feiern, viel mehr Feiern."

"Schlagersterne"-Konzerte mit zahlreichen Stars

Für die beiden "Schlagersterne"-Abende haben bereits zahlreiche Größen aus der Schlagerwelt zugesagt. Unter anderem soll es Live-Auftritte von Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, Matthias Reim, Howard Carpendale, Ben Zucker, Christin Stark, Ross Antony und Francine Jordi geben. Eine TV-Ausstrahlung der prominent besetzten Schlager-Veranstaltung war nach letztem Stand nicht geplant.

Das "Schlagersterne"-Event wird in Kombination mit einer mehrtägigen Pauschalreise nach Mallorca angeboten - im Paket sind neben den Konzerten in Palma auch Anreise, Hotel und je nach Buchung weitere Rahmen-Veranstaltungen enthalten. Zusätzlich soll auch ein begrenztes Kontingent an Eintrittskarten im freien Handel landen.