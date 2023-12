Mit "Kiwis große Partynacht" bekommt Moderatorin Andrea Kiewel eine eigene Musikshow bei SAT.1. Wie es sich anfühlte, Tel Aviv trotz der momentanen Krise für die Dreharbeiten zu verlassen, erzählt die 58-Jährige in einem Interview.

Als Moderatorin des "ZDF-Fernsehgarten" ist Andrea "Kiwi" Kiewel die gute Laune in Person. Wenn es um die derzeitige Lage in ihrer Wahlheimat Israel geht, zeigt sich die 58-Jährige allerdings von der besorgten Seite. Im Interview zu ihrer neuen SAT.1-Show "Kiwis große Partynacht" (Mittwoch, 27. Dezember, 20.15 Uhr) erzählte die 58-Jährige nun, wie schwer es ihr fiel, ihre Heimatstadt Tel Aviv für die Dreharbeiten zu verlassen.

"Oh weh, es war ganz furchtbar", beschreibt Kiewel ihre damalige Gefühlslage: "Erstens des Krieges in meiner Heimat wegen und zweitens, weil ich mich doch so unendlich auf meine Show gefreut habe. Der Mann, den ich liebe und der Mann, dem ich beruflich komplett vertraue, überzeugten mich genau jetzt DIE Kiwi zu sein, die alle glücklich macht und mit ihrer guten Laune ansteckt." Die Aufzeichnung der Show mit den "wunderbaren Künstlern und bestgelaunten Gästen" hätte sie gewissermaßen "gerettet", fährt die Moderatorin fort: "Kiwis große Partynacht' ist die Sonne in meinen dunkelsten Nächten. Sie ist der Beweis dafür, dassein freudiges Miteinander und gute Musik ein großes Glück bedeuten, was alles erstrahlen lässt."

Kiwi liebt Musik "in jeder Lebenslage"

In "Kiwis große Partynacht" treten Musikstars wie Peter Maffay, Anastacia, Santiano, die Band Glasperlenspiel, PUR, Voxxclub, Ben Zucker, Culcha Candela, Kerstin Ott und Sasha auf. Auch privat kann Kiwi nicht auf Musik verzichten: "Ich höre sie in jeder Lebenslage. Selbst jetzt in diesen sehr schweren Zeiten in meiner Heimat Israel. Ich starte den Tag mit Mozarts 'Piano Concerto No. 23' und beende ihn mit der Band 'Friends of Natasha".

Zunächst sind bei SAT.1 vier Folgen von "Kiwis große Partynacht" geplant, die zweite Sendung wird am Freitag, 5. Januar, ebenfalls um 20.15 Uhr ausgestrahlt.