"Ich bin so wütend!" - Zwei neue Ladys und der erste Kuss: Beim "Bachelor" herrscht in Folge 3 plötzlich Weltuntergangsstimmung ...

"Aber was machst du denn mit den anderen?" - "Der Bachelor" hat zum ersten Mal geknutscht - und jetzt ein ordentliches Luxusproblem: "Ich will einfach den Moment genießen, alles andere ist mir jetzt egal!", erklärte er. Oder doch nicht? "Ach, du Scheiße, das wird echt nicht einfach!", entfuhr es dem 29-Jährigen. "Jetzt hast du die Nele geküsst - und da ist was! Am liebsten würde ich genau da ansetzen."

Aber da gibt es ja noch 14 andere Frauen - korrigiere: Es gibt noch 16 andere, denn RTL hat zur großen Freude aller zwei weitere Ladys ins Rennen um die begehrten Schnittblumen geschickt. Die heißen der Einfachheit halber aber beide Chiara. Keiner hat gesagt, dass es einfach ist, "Bachelor" zu sein. Das dämmerte Dominik jetzt auch langsam. "Was passiert jetzt, wenn sie nach Hause kommt?", fragte er sich.

"Ich brauch nicht so einen, der alle probieren muss!"

Tja, da hing natürlich der Haussegen schief: Nach Neles "Und dann haben wir uns geküsst ..." sah Jana-Maria, die in Gedanken wohl schon das Aufgebot bestellt hatte, nur noch rot: "Das ist ein Witz, oh, mein Gott, ein Kuss! Ich war wütend, eifersüchtig, traurig!" Die 29-Jährige, die letzte Woche ein Einzeldate mit Dominik hatte, bekam sich gar nicht mehr ein: "Ich hab gedacht, ich hab eine Verbindung zu ihm aufgebaut, wo keine andere Frau hinkommen kann! Ich brauch nicht so einen, der alle probieren muss! Wenn noch mehr Küsse kommen, dann geb' ich einfach auf und geh!"

Doch auch die anderen Mädels machten lange Gesichter. Die eine oder andere konnte sich sogar einen blöden Spruch in Richtung Nele nicht verkneifen. Natalie etwa meinte: "Garnele, geh duschen, du stinkst schon von deiner Knutscherei!" Gar-Nele ließ sich nicht provozieren und konterte: "Angeleckt, ist meins!"

Dominik: "Es ist super unangenehm!"

Am nächsten Tag musste Dominik dran glauben: "Ich hab gehört, du hast dich geküsst!", stellte Jana-Maria ihren Schwarm während eines Gruppendates zur Rede. Dem verschlug es kurzfristig die Sprache: "Du machst mich sehr verlegen", gestand er dann. Etwas später wollte er das heikle Thema in einem Einzelgespräch klären und Jana wieder Sicherheit geben: "Du bist eine der Frauen, wo ich mir was vorstellen kann!", versprach er ihr. Doch die war noch zu verletzt und motzte: "Ich hab schon was gefühlt, und dann hat er sie einfach geküsst!" Das würde anstrengend werden mit Jana-Maria. "Egal, wierum du es drehst, es ist super unangenehm!", fand Dominik.

Und so nahm er auch lieber eine andere Frau mit auf einen romantischen Strandspaziergang: Die dunkelhaarige Chiara "sieht superheiß aus" und ist auch noch richtig spontan: Mit Klamotten sprang sie mit dem "Bachelor" ins Meer. Das fand der "sympathisch, cool, sexy". Die Mädels in der Villa spekulierten unterdessen, ob es wohl noch einen Kuss geben wird. Doch Entwarnung: "Kein Kuss, ihr könnt alle ruhig schlafen - also mehr oder weniger!", erklärte Chiara nach ihrer Rückkehr. Denn ein wenig gefunkt hatte es dennoch zwischen ihr und Dominik. Und so bekam sie bei der dritten Nacht der Rosen auch schon vorab die heiß ersehnte Blume - zum Missfallen aller: "So asozial gegenüber Nele", fanden ein paar.

Stimmung zum Schneiden in der Nacht der Rosen

Überhaupt war die Stimmung gar nicht mehr so locker wie bei den Abenden zuvor. Auch der "Bachelor" selbst wirkte angespannt. Nach dem Gespräch mit Nele ging es ihm aber schon wieder besser: "Ich fand's genau richtig. Und ich würde dich jederzeit wieder küssen!", gestand er der Blondine. Und fast wäre es dann auch schon wieder so weit gewesen, aber Dominik konnte sich noch zusammenreißen: "Ich will nicht wissen, was passiert wäre!", verriet er mit Blick auf die anderen Damen. Nele ließ er noch wissen: "Lass dich nicht verunsichern: Alles, was ich dir gesagt habe, war echt!"

Dann kam der vielleicht unangenehmste Teil des Abends: Jana-Maria. Ihr Blick sprach Bände: "Oh, Gott, der Stachel sitzt super tief bei ihr!", entfuhr es dem "Bachelor". Alle Beschwichtigungsversuche erwiderte sie mit Vorwürfen. "Die nagelt dich ja schon an die Wand!", stellte er mit Schrecken fest. "Verdammt, was mach ich hier gerade?!"

Weniger dramatisch liefen dagegen die Rauswürfe ab: Natalie und Josephine schafften es nicht in die nächste Runde und verabschiedeten sich brav. "Ich kann jetzt nicht so wahnsinnig traurig sein, weil ich den Menschen dahinter nicht so gut kenne", erklärte Josi.