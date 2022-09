Nur noch zweimal wird Angelo Kelly mit seiner Ehefrau Kira und den gemeinsamen Kindern live auftreten. Danach soll für das Band-Projekt Angelo Kelly & Family vorerst Schluss sein.

"Ihr Lieben, die Tour naht dem Ende, wir haben es sehr, sehr genossen, nach so langer Zeit wieder auf Tour sein zu können. Mit unseren Musikern und unserer Crew. Dieses Wochenende haben wir noch zwei letzte Konzerte", verkündet Angelo Kelly per Videobotschaft in den sozialen Medien. Angelo Kelly & Family treten am 3. September in Bochum und am 4. September in Bad Zwischenahn auf. Danach soll vorerst Schluss sein mit der Familien-Band.

"Wir wollen die letzten zwei Konzerte voll und ganz genießen und mit Euch feiern", erklärt der Sänger. Und dann, etwas überraschend: "Wir haben keine weiteren Konzerte und Touren als Familie in Planung. Die Zukunft ist einfach schwierig zu planen." In Zukunft wolle der 40-jährige Angelo Kelly "erstmal alleine" weitermachen. Fest geplant ist bereits eine "Mixtape-Tour" mit zwölf Konzerten im April und Mai 2023. Begleitet wird Angelo Kelly dabei von seinem guten Freund, dem Multi-Instrumentalisten Matthias Krauss.

Fans bedanken sich bei Angelo Kelly: "Alles Gute für die Zukunft"

Warum genau die Familienband aufgelöst beziehungsweise auf Eis gelegt wird, erklärt Angelo Kelly nicht. Womöglich lassen sich die Arbeit als Band und die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder einfach nicht mehr unter einen Hut bringen: Angelo Kellys Sohn Gabriel orientierte sich zuletzt schon in eine ganz neue musikalische Richtung und machte als Rapper von sich reden; für Tochter Helen steht derzeit das Studium in England im Vordergrund.

Auf das Ende von Angelo Kelly & Family reagieren viele Fans enttäuscht, die meisten Anhängerinnen und Anhänger zeigen sich in den Kommentaren aber dennoch verständnisvoll und wohlwollend. "Wir haben zu danken für unglaubliche zehn Jahre mit Euch. Danke, danke, Bad Zwischenahn wird gerockt", schreibt eine Userin. Ein anderer Fan kommentiert: "Bleibt wie ihr seid. Ihr seid eine super Familie. Alles Gute für die Zukunft. Passt auf euch auf und bleibt stets gesund ihr Lieben."

Angelo Kelly & Family veröffentlichten insgesamt fünf Studioalben, die letzte Platte "Coming Home" (2020) kletterte bis auf Platz zwei in den Charts. Aus der originalen Kelly Family hat sich Angelo Kelly bereits Ende 2020 zurückgezogen.