"Panorama"-Moderatorin Anja Reschke untersucht im Doku-Talk-Format "Die Narbe" Ereignisse, die Deutschland sprachlos machten: den Fall von Jessica, die ihre Eltern verhungern ließen, den Tod des Münchener "S-Bahn-Helden" Dominik Brunner sowie die rassistischen Mob-Ausschreitungen von Rostock 1992.

Schon im Herbst 2020 zeigte das NDR-Fernsehen unter dem Titel "Die Narbe" drei Filme mit nachfolgender Diskussion, die sich mit den Folgen denkwürdiger Unglücke in Deutschland befassten: die Flugzeugkatastrophe von Ramstein, das Entgleisen des ICE-Zuges bei Eschede und einen verheerenden Verkehrsunfall in Folge eines Sandsturmes. Nun legt "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke mit einer zweiten Staffel nach. Ab Mittwoch, 13. April, 21 Uhr, laufen im NDR-Fernsehen (oder in der ARD-Mediathek) drei Filme, die sich mit den Langzeitfolgen dreier anderer Ereignisse beschäftigen, die Deutschland wohl nie vergessen wird. Es geht um den Tod der siebenjährigen Jessica 2005 in Hamburg, die ihre Eltern in ihrer Wohnung verhungern ließen. Am 20. April folgt der Fall des Münchener "S-Bahn-Helden" Dominik Brunner, der 2009 ums Leben kam. Am 27. April betrachtet ein letzter Film die Folgen der ausländerfeindlichen Ausschreitungen vor einem Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen.

teleschau: In der ersten Staffel ging es um große Unglücke. Nun sieht man drei Filme, in denen bei Menschen das Böse aufblitzt. Ist das richtig interpretiert?

Anja Reschke: Sie haben mit dem ersten Teil recht. Staffel eins erzählte von großen Unglücken, die bei den Betroffenen und in der Gesellschaft lange nachwirkten. Es ging auch um große Themen wie Schuld und Vergebung. Die neue Staffel handelt eher davon, welche Folgen die gezeigten Taten für die Gesellschaft hatten. Der Tod der kleinen Jessica, die in der Wohnung ihrer Eltern verhungert ist, der Zivilcourage-Fall des Dominik Brunner und der ausländerfeindliche Mob von Rostock-Lichtenhagen. Das waren alles Fälle, die sehr viel Veränderung bewirkten.

teleschau: Aber forscht man nicht auch bei Unglücken akribisch nach der Ursache und versucht sie zu beheben, zum Beispiel bei anfälligen Bauteilen in Zügen oder Flugzeugen?

Anja Reschke: Das stimmt, trotzdem ist es etwas anderes, denn Unglücke geschehen und werden immer wieder geschehen. Egal, welche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Die Themen, um die es in Staffel zwei geht, sind aber allesamt Geschehnisse, die auf gesellschaftlichen Strukturen beruhen. Der Fall Jessica hat das Thema Verwahrlosung von Kindern und die Verantwortung des Staates auf die Agenda gesetzt. Das war ein Schock, auch für Hamburgs Behörden. Und man hat versucht, die Organisation und Zusammenarbeit von Stellen wie Schulbehörden und Jugendamt grundlegend zu verändern. Rostock Lichtenhagen war wie ein Urknall für die Wahrnehmung von Rassismus in Deutschland. Weil schlagartig offenbar wurde: Diese Form von Menschenfeindlichkeit gibt es wieder - oder immer noch - bei uns! Bis heute steht dieser Angriff auf ein Asylbewerberheim von 1992 für rassistische Gewalt schlechthin.

"Die Minderheiten werden in Deutschland lauter und sichtbarer"

teleschau: Es geht Ihnen also nicht so sehr um das Böse im Menschen, sondern um das Gute, das aus diesen schlimmen Ereignissen heraus geschehen ist?

Anja Reschke: Das Böse ist mir zu diffus. Tatsächlich verbindet die drei Fälle - das wurde mir vor allem auch durch die Gespräche klar -, dass es letztlich immer auch auf den Einsatz und das Engagement einzelner, im Prinzip von jedem von uns ankommt, wenn sich eine Gesellschaft verändern soll. Nach Jessicas Tod war es beispielsweise ein Pastor, der in dem Viertel, in dem Jessica lebte, die "Arche Hamburg Jenfeld" gegründet hat, in der sozial benachteiligte Kinder wochentags kostenlos betreut werden. Bei der Bearbeitung von Rassismus ist es wichtig, dass sich auch die Betroffenen klar und laut zu Wort melden. Die Opfer von Rostock-Lichtenhagen haben lange geschwiegen. Aus Scham, aus Angst, aus Sprachlosigkeit. Die Minderheiten werden heute in Deutschland lauter und sichtbarer. Und das ist gut, denn nur so kann die Mehrheitsgesellschaft verstehen, was Rassismus auslöst.

teleschau: Es gibt viele tragische Tode und Verbrechen an Kindern. Warum hat uns ausgerechnet der Fall Jessica damals so berührt?

Anja Reschke: Vielleicht weil die Schutzbedürftigkeit und Verwundbarkeit kleiner Kinder über den Fall Jessica so deutlich wurde. Der Mensch wird nun mal so geboren, dass er sich die ersten zehn Lebensjahre nicht alleine versorgen kann. Er braucht die Eltern - und als Absicherung den Staat. Dass Letzterer in einem reichen, gut organisierten Land wie Deutschland einem Kind auch nicht helfen konnte, ist so beschämend, dass uns das wirklich entsetzt hat. Niemand wusste von diesem Kind, niemand kümmerte sich um dieses Kind. Aus Hunger aß Jessica Teppichstücke. Das ist bis heute wirklich unvorstellbar.

teleschau: Brutales Unrecht, das Kindern widerfährt, fasst Menschen mehr an als anderes Leid. Zeigt unsere Empathie trotzdem, dass wir im Grunde gute Wesen sind?

Anja Reschke: Bei Kindern ist es einfach klar, dass sie für all das, was ihnen widerfährt, nichts können. Sie sind im wörtlichen Sinne unschuldig. Ich glaube, das spüren wir als Menschen. Wer selbst Kinder hat, fühlt es vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es ist keine Voraussetzung. Vielleicht ist da auch eine biologische Komponente, dass man als Art seinem Nachwuchs schützen will. Ob es nun um Verbrechen im Nationalsozialismus, im Krieg, auf der Flucht oder bei Hungerkatastrophen geht - auf Bilder von leidenden Kindern reagieren wir immer deutlich stärker als bei Erwachsenen.

"Wir erzählen Fälle, die unseren moralischen Kompass herausfordern"

teleschau: Im Film über Jessica erfährt man wenig über die Eltern, die ihre unfassbare Situation zuließen. Haben die Autoren des Films versucht, mit den Eltern zu sprechen?

Anja Reschke: Ja, sie haben versucht, Kontakt aufzunehmen. Die Eltern sind nach ihrer Haft in ein Resozialisierungsprogramm gekommen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes war eine Kontaktaufnahme deshalb nicht möglich. Die Eltern wollten auch nicht mit uns reden, und es gab auch niemanden sonst, der sie so gut kennt und darüber sprechen wollte, dass es für den Film Sinn ergeben hätte. Allerdings hatte der Pastor, der ja auch im Film und der Diskussion auftaucht, Kontakt zu den Eltern. Er besuchte sie sogar im Gefängnis.

teleschau: Was hat der Pastor vom Gespräch mit Jessicas Eltern erzählt?

Anja Reschke: Nun, dass die Mutter von Jessica als Kind missbraucht und ebenfalls schlimme Erfahrungen gemacht hat. Wenn man sich schon öfter mit Verwahrlosung in Familien auseinandergesetzt hat, erfährt man immer wieder ähnliche Geschichten. Menschen, die selbst nie Liebe, aber dafür vielleicht Gewalt erfahren haben, können oft keine Liebe weitergeben. Das gilt übrigens unabhängig vom sozialen Status. Ich habe selbst verschiedene Filme zu diesem Thema gemacht, und die Geschichten ähnelten sich oft. Empathie, Mitleid und Vertrauen in Menschen ist etwas, das wir erlernen, wenn wir es als Kinder erleben.

teleschau: Seit Putin und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine scheinen wir wieder grundsätzlicher über das Böse nachzudenken. Man könnte bei der Themenauswahl ihrer Filme doch irgendwie denken, Sie tun es auch ...

Anja Reschke: Ich habe ja schon gesagt, dass ich es anders sehe. Uns interessierten in den Filmen weniger die Täter oder das Böse. Wir haben viel mehr nach den Opfern und Folgen geschaut. Natürlich verhandelt man bei jeder Gewalttat auch irgendwo das Böse mit. Was es ist, wie es sein kann, dass Menschen anderen so etwas antun. Wir erzählen Fälle, die unseren moralischen Kompass herausfordern. Wir müssen uns da positionieren, können nicht schulterzuckend weitergehen.

"Dominik Brunner war das Symbol für das Gute"

teleschau: Also bringt es für Sie auch nichts, das Böse ergründen zu wollen?

Anja Reschke: Viele Taten und Fälle sind, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ambivalenter als es anfangs scheint. Beim Fall Dominik Brunner, der in München an einem S-Bahnhof ums Leben kam, war das Bild in der Öffentlichkeit: Er ist gestorben, weil er Zivilcourage gezeigt hat, indem er Kinder vor aggressiven Jugendlichen beschützt hat, die ihn zu Tode geprügelt haben. Im Prozess kam heraus: Er ist nicht aufgrund der Tritte eines Jugendlichen gestorben, sondern an Herzversagen. Und er war es, der an diesem Bahnhof zuerst auf die Jugendlichen losgegangen ist. Das wollten viele nicht wahrhaben, denn Dominik Brunner war das Symbol für das Gute. Es gibt sogar eine Stiftung die seinen Namen trägt, für die sich auch Uli Hoeneß stark macht. Und es gibt wenig Interesse, dieses reine, gute Bild zu verwässern. Dabei war Dominik Brunner ja mutig und wollte auch das Richtige, aber er hat in einem Moment eben auch falsch gehandelt. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist oft nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.

teleschau: Sie haben nun sechs Filme und sechs Gespräche zu "Die Narbe" gemacht. Was ist für Sie das besondere an dem Format?

Anja Reschke: Die Idee kam ja aus unserer Geschichtsredaktion, und das ist es auch für mich: ein Geschichtsformat. Den Titel "Die Narbe" finde ich übrigens total stark, weil es eben viele Ereignisse gibt, die wirklich Spuren in uns, in unserer Gesellschaft hinterlassen haben. Mit anderen Worten: Wo wir heute noch Narben auf unserer gesellschaftlichen "Haut" sehen, woran wir uns auch nach längerer Zeit noch emotional erinnern, da muss wirklich etwas sehr Einschneidendes passiert sein. Man kann es aber oft erst aus der Distanz beurteilen - deshalb ist es für mich Geschichtsfernsehen.

teleschau: Welche Fälle, welches Konzept sehen wir in Staffel drei?

Anja Reschke: Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie die neuen Filme beim Publikum ankommen. Staffel eins war zum Beispiel bei YouTube sehr erfolgreich, im linearen Fernsehen wurde es unterschiedlich eingeschaltet. Die Nutzung von Fernsehen verändert sich ja gerade stark. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch mal weggehen von Katastrophen oder schlimmen singulären Ereignissen. Mich würde zum Beispiel interessieren, was der Kniefall Willy Brandts oder die Hartz-Gesetze langfristig an "Narben" in unserer Gesellschaft hinterlassen haben. Nicht jedes für Narben sorgende Ereignis muss unbedingt ein Unglück oder ein dramatisches Ereignis als Auslöser haben. Wir werden sehen, ob und wie es weitergeht.