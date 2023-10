Rammstein geht nächstes Jahr wieder auf Tour durch Europa: Das gab die Band um Frontmann Till Lindemann nun auf Social Media bekannt. Dabei werden erneut die großen Arenen bespielt.

Die in letzter Zeit in den Medien kontrovers diskutierte Band Rammstein um Frontmann Till Lindemann geht 2024 wieder auf Tour. Das gabb die sechsköpfige Band, die musikalisch zur Neuen Deutschen Härte gezählt wird, am Dienstag auf Social Media bekannt. "Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an!", ist etwa bei Instagram zu lesen. Der Vorverkauf für die Konzerte der Berliner soll am 18. Oktober starten. Weitere Details wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Aufwendiges Bühnenprogramm

Was jedoch veröffentlicht wurde, ist ein kurzer Clip einer inszenierten Szene, in dem Konzertrequisiten der Band eine Flughafensicherheitskontrolle durchlaufen. Eine fahrbare Kanone löst plötzlich einen Alarm aus - ein Video, das polarisiert. Medienberichten zufolge soll die Fans eine ähnlich umfangreiche Show erwarten, wie es sie dieses Jahr bereits beim dritten Teil der Europa-Tour zu bestaunen gab. Dabei trat Rammstein mit seinem Bühnenprogramm von Mai bis August bei mehr als 24 Konzerten in 16 europäischen Stadien auf.