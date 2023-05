Freudige Kunde aus dem Hause Götze: Fußballprofi Mario und Influencerin Ann-Kathrin Götze erwarten ihr zweites Kind. Im Live-TV gab sich der Mittelfeldmann von Eintracht Frankfurt zunächst noch bedeckt, Wenig später folgte aber die offizielle Bestätigung.

"Mario hat schon sein Mini-Me", erklärte Model Ann-Kathrin Götze (33, ehemals Brömmel) einst im Podcast ihrer Freundin Ina Aogo. Sie wünsche sich noch eine kleine Schwester für ihren Sohn Rome, der im Juni 2020 zur Welt kam, sagte sie damals. Ein zweiter Junge wäre aber natürlich auch süß. Gesagt, getan: Götze ist wieder schwanger.

Dass die Familienplanung noch nicht abgeschlossen war, ließ nun auch ihr Ehemann Mario Götze (30) mehr als deutlich durchblicken - und zwar live. Am Mittwochabend reagierte der Fußballprofi nach seinem Einsatz im DFB-Pokal mit einem breiten Grinsen auf die Gerüchte und antwortete mit den Worten "Da könnte was dran sein", als ihn der Reporter vor laufender Kamera auf das Thema angesprochen hatte. Als ihm der Reporter gratulierte, bedankte sich der Kicker - da blieb wenig Interpretationsspielraum.

Zweites Kind im Anmarsch: Eintracht Frankfurt gratuliert Mario Götze

Der Verein des 30-Jährigen, Eintracht Frankfurt, räumte wenig später alle Zweifel aus dem Weg und beglückwünschte seinen Spieler nach dem Sieg über den VfB Stuttgart und dem Finaleinzug offiziell bei Twitter: "Zweite gute Nachricht des Tages: Mario Götze wird erneut Papa! Glückwunsch an dich und deine Frau Ann-Kathrin." Drei Jahre nach Romes Geburt sind Ann-Kathrin und Mario Götze also erneut in freudiger Erwartung. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Die werdende Mutter hielt sich bislang noch bedeckt. Bereits ihre erste Schwangerschaft verbarg Ann-Kathrin Götze ganze sieben Monate vor den Augen der Öffentlichkeit. Ihre rund 1.8 Millionen Followerinnen und Follower spannt die Influencerin, die bereits seit mehr als zehn Jahren an Götzes Seite ist, aktuell noch auf die Folter. Die 33-Jährige lernte ihren heutigen Ehemann 2012 kennen, in dem Jahr ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel". 2018 heiratete das Paar auf Mallorca.