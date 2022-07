Ab Herbst ist bei RTLZWEI die neue Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" zu sehen. Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack stellt sich der rasanten Herausforderung auf acht Rollen.

Das 80er-Jahre-Outfit mit neongelbem Stirnband und bauchfreiem pinken Top passt perfekt zur Ankündigung von Anna-Carina Woitschack auf ihrem Instagram-Kanal: "Es ist offiziell! Ich bin bei 'Skate Fever - Stars auf Rollschuhen' dabei", verkündet die Ehefrau von Stefan Mross. Die Aufzeichnungen für die neue RTLZWEI-Show laufen bereits - und Anna-Carina Woitschacks ist offenbar auch schon voll im Trainings-Modus. "Auf unsere Performances werden wir im wochenlangen, intensiven Training von erfahrenen Rollschuh-Coaches und Choreografen vorbereitet", schreibt die 29-jährige Musikerin und Ehefrau von Stefan Mross.

Das neue TV-Format "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" startet in Herbst bei RTLZWEI. Das Show-Konzept ähnelt dem von "Let's Dance" - nur dass hier eben auf Rollschuhen performt wird. 16 Promis wagen den Ritt auf den Retro-Klassikern der 80er-Jahre. Jeweils in Zweier-Teams müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in mehreren Sendungen vor einer kompetenten Jury einen einstudierten Paar-Lauf präsentieren. Zusätzlich zu den Choreografien müssen auch diverse separate Challenges absolviert werden. Auf dem Rollschuh-Parcours sind dann läuferische Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit gefragt. Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert (26).

Das genaue Ausstrahlungsdatum des neuen Formats ist noch nicht bekannt. Fest stehen dagegen schon die 16 mutigen Promis, die sich Rollschuhe unter die Füße schnallen lassen. Neben Anna-Carina Woitschack treten an: Moderatorin Gülcan Kamps (39), Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35), Ex-"Bachelorette" Melissa Damilia (26), "Love Island"-Star Adriano Salvaggio und Ex-"GNTM"-Kandidatin Gisele Oppermann (34) sowie Kunsthändler Walter Lehnertz (55), Ex-Profifußballer Thorsten Legat (53), Stand-up-Komikerin Janina Korn (39), "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (27) und Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink (35). Daneben sind außerdem Ex-"GNTM"-Model Klaudia Giez (25), "Prince Charming"-Kandidat Manfred Karácsonyi, Sänger Prince Damien (31), Ex-Schwimmer Thomas Rupprath (45) und "Love Island"-Star Tobias Wegener (29) dabei.