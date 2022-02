Anna Netrebko äußert sich zum Krieg in der Ukraine: In einem Statement auf Instagram schreibt die russische Opernsängerin über ihren Wunsch nach Frieden. Gleichzeitig kritisiert sie alle, die russische Künstlerinnen und Künstler zu einem politischen Statement zwingen wollen.

Wenige Tage nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine äußert sich nun auch die russische Opernsängerin Anna Netrebko in einem Statement zu der momentanen Lage in ihrem Nachbarland: "Ich bin gegen diesen Krieg", schreibt sie bei Instagram. "Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und die Menschen in Frieden leben können. Das erhoffe ich mir und dafür bete ich."

"Mein Ziel ist es, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen"

Die Entscheidung, ihre Meinung öffentlich kundzutun, fiel der Opernsängerin offensichtlich nicht leicht: "Ich habe mir etwas Zeit genommen, um darüber nachzudenken, denn ich denke, die Situation ist zu ernst, um sie zu kommentieren, ohne wirklich darüber nachzudenken", schreibt sie. Außerdem äußert sie eine Bitte im Namen aller russischer Künstlerinnen und Künstler: "Es ist nicht richtig, Künstler oder andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu zwingen, ihre politische Meinung öffentlich zu äußern und ihr Heimatland zu verunglimpfen. Dies sollte eine freie Entscheidung sein." Sie selbst wie auch viele ihrer Kolleginnen und Kollegen seien keine politischen Menschen und auch keine Experten in Sachen Politik: "Ich bin ein Künstler, und mein Ziel ist es, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen."

Statements ernten Lob, aber auch Kritik

Netrebkos Ehemann, der aserbaidschanische Opernsänger Yusif Eyvazov, postete ein fast wortgleiches Statement ebenfalls auf Instagram: Auch er verweist auf das Leid seiner Freunde in der Ukraine und wünscht sich Frieden. Am Ende bittet auch er, die Öffentlichkeit vom Druck auf russische Künstlerinnen und Künstler abzusehen.

In den Kommentaren der beiden Statements finden sich sowohl Lob als auch Kritik: So verweisen manche Menschen auf die Nähe Netrebkos zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Noch vergangenes Jahr hatte Netrebko ihren 50. Geburtstag bei einer Gala im Kremlpalast gefeiert. Kremlsprecher Dmitri Peskow verlas eine Grußbotschaft Putins, der Netrebko unter anderem für ihre weltweit bewunderte Gesangskunst und ihre "schillernde Individualität" würdigte: "Russland ist stolz auf Sie als Vertreterin unserer heimischen Gesangschule", hieß es weiter. Außerdem würdigte Putin Netrebko damals als "offenen, bezaubernden und gutherzigen Menschen mit einem lebensbejahenden Charakter und einer klaren Position als Bürgerin". In der Vergangenheit hatte Netrebko Putin bei der Präsidentenwahl unterstützt. Nun gab sie ein Statement gegen den Krieg in der Ukraine ab.