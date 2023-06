Politischer Talk am Sonntag: TV-Moderatorin Anne Will bespricht seit 2007 in ihrer Runde aktuelle Themen. Hier verraten wir Ihnen kurz vor der Sendung, wer zu Gast ist.

Es ist die mit Abstand beliebteste Talksendung im deutschen Fernsehen: "Anne Will". Im Jahr 2020 verfolgten durchschnittlich 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Gespräche am Sonntagabend. Deutlich mehr als noch im Vorjahr, was sicher auch dem dominanten Thema Corona geschuldet war. Anne Wills Vorteil: Mit ihrem Talk schließt sie programmlich Woche für Woche stets auch an den populären Sonntagabendkrimi an.

Unterbrochen durch einige Jahre der Moderation von Günther Jauch führt Anne Will seit 2007 sonntags durch den Polittalk. Mit ihren Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft bespricht sie jeweils das Thema der Woche. Ende 2023 beendet Anne Will ihr Engagement. Eine Nachfolgerin ist noch nicht gefunden.

18. Juni: Diese Gäste sind bei Anne Will

Das Thema in dieser Woche: "Heizungsstreit und Ampel-Frust - Ist die regierung noch handlungsfähigß"

Am Sonntag, 18. Juni, 21.45 Uhr, sind folgende Gäste eingeladen:

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz)

Veronika Grimm (Wirtschaftswissenschaftlerin)

Wolfgang Merkel (Politikwissenschaftler und Demokratieforscher)

"Anne Will": Sendetermine

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Sie studierte Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin. Als erste Frau moderierte sie 1999 die "Sportschau" im Ersten. Danach übernahm sie im Wechsel mit Ulrich Wickert die "Tagesthemen".

"Anne Will" läuft am Sonntag im Ersten und beginnt in der Regel um 21.45 Uhr. Eine Wiederholung der jeweiligen Sendung gibt es am Montag gegen 9.30 Uhr bei Phoenix.