In ihrer Abhängigkeit vom russischen Gas sei die Europäische Union "zu erpressbar", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntagabend bei "Anne Will". Für Fassungslosigkeit sorgten die Äußerungen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Sie sieht im Westen den eigentlichen Aggressor.

Die Lage in der Russland-Ukraine-Krise bleibt angespannt. Auch nach Ende der Münchner-Sicherheitskonferenz scheint die Devise der EU zu lauten: Marschiert Russland in die Ukraine ein, erwarten den Kreml harte Sanktionen. Dies bestätigte Ursula von der Leyen am Sonntagabend nun erneut in der ARD-Sendung "Anne Will". Russland werde im Falle eines Angriffs "im Prinzip abgeschnitten von den internationalen Finanzmärkten", drohte die Präsidentin der Europäischen Kommission in einem vorab aufgezeichneten Interview, welches im Laufe des Talk-Formats eingespielt wurde. Finanzsanktionen seien "der mächtigste Hebel, den wir haben", bekräftigte von der Leyen.

Sie betonte jedoch auch, dass ein solches Szenario weitreichende Konsequenzen für die Energieversorgung haben könnte: "Ich halte uns in Europa jetzt schon für zu erpressbar, angesichts der Tatsache, dass 40 Prozent des Gases, das importiert wird nach Europa, russisches Gas ist." In den vergangenen Wochen habe Gazprom sämtliche Verträge "immer am untersten Rand erfüllt", berichtete von der Leyen. Dies sei ein "erstaunliches Verhalten" angesichts der Tatsache, "dass die Gaspreise gewaltig hoch sind und die Nachfrage enorm ist".

Ursula von der Leyen: "Bis Ende des Winters auf der sicheren Seite"

Das langfristige Ziel sei klar: "Raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas und rein in die Produktion von grünem Wasserstoff und erneuerbaren Energien." Aus diesem Grund habe sie in den vergangenen Wochen "sehr intensiv mit anderen Anbietern weltweit gesprochen", versicherte von der Leyen. Sorgen über kurzfristige Engpässe seien derzeit nicht begründet. "Sollte in einem Konflikt Russland die Gaslieferungen einschränken oder ganz beenden, so sind wir heute in der Lage, bis zum Ende des Winters auf der sicheren Seite zu sein", beteuerte die EU-Politikerin.

Zur umstrittenen Gas-Pipeline Stream 2" itemprop="name" />Nord Stream 2 äußerte sich von der Leyen skeptisch. Beim noch ausstehenden Zertifizierungsverfahren durch die EU müsse genau abgewogen werden, was die Inbetriebnahme "für die Versorgungssicherheit in ganz Europa" bedeute. Die Frage, ob man sich eine noch größere Fokussierung auf russische Gaslieferungen erlauben könne, stelle sich angesichts der aktuellen Krise "ganz gewaltig".

Lars Klingbeil, bei "Anne Will" ebenfalls zugeschaltet, äußerte sich zum Reizthema einmal mehr ausweichend. Das Aus für Stream 2" itemprop="name" />Nord Stream 2 bei einem russischen Angriff auf die Ukraine wollte der SPD-Parteichef so klar nicht ankündigen, aus taktischen Gründen, wie er versicherte: "Putin lässt uns im Ungewissen, da müssen wir ihm nicht transparent machen, was er zu erwarten hat."

Man sei jedoch "vorbereitet, wenn die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzt wird", bekräftigte Klingbeil. Zudem teile er Ursula von der Leyens "Analyse von der Abhängigkeit von russischem Gas", dank Russland sei nun jedoch eine längst überfällige Debatte über die Diversifizierung der europäischen Energieversorgung in vollem Gange. "Putin hat das erreicht, was er sicherlich nicht erreichen wollte", lautete Klingbeils Fazit.

"Uns war und ist wichtig, Russland jetzt ganz klar zu sagen, was auf es zukommt, wenn ein Angriff erfolgen sollte." EU-Kommissionspräsidentin @vonderleyen exklusiv im Gespräch mit @annewill @AnneWillTalk pic.twitter.com/eii6wBmhuY — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) February 20, 2022

"Ihre Sichtweise ist zu 100 Prozent die des Kremls"

Insgesamt war die Einmütigkeit in der politischen Analyse der Situation unter den "Anne Will"-Gästen groß -mit einer Ausnahme. Sahra Wagenknecht sorgte mit ihrem Verständnis für die russische Drohkulisse an der ukrainischen Grenze für Kopfschütteln in der Runde. "Vielleicht sollte man einfach mal ernst nehmen und respektieren, dass Russland Sicherheitsinteressen hat", forderte die Linken-Politikerin, die als einziger Gast das Handeln Wladimir Putins verteidigte.

Mit Entspannung könne man erst dann rechnen, wenn auch Russland Gewissheit gegeben werde. "Man muss sich fragen, wie wir dahin gekommen sind. Die Situation ist hochgefährlich. Die Aggressivität, mit der die Amerikaner einen russischen Angriff herbeireden, ist fast schon beschwörerisch", monierte Wagenknecht.

"Ihre Sichtweise ist zu 100 Prozent die des Kremls", stellte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen verärgert fest. Die USA seien "der einzige Gewinner" dieses Konflikts, hielt Wagenknecht dagegen - und sorgte mit ihren Positionen abermals für Fassungslosigkeit bei den anwesenden Diskussionsteilnehmern. Unter anderem erklärte sie, die NATO habe ein 18-mal höheres Militärbudget als die Russische Föderation.

Die Publizistin Constanze Stelzenmüller, die sich immer wieder auf einem Zettel Notzien machte, korrigierte Wagenknecht in etlichen Punkten: "Das höhere Militärbudget der Nato ist eine Milchmädchenrechnung, dafür müssten sie das komplette US-Militärbudget mit einrechnen, das teilweise gar nicht für die Nato vorgesehen ist."

Zudem habe Wagenknecht in ihrer Argumentation, Russland werde fortlaufend durch den Westen provoziert, "sehr viel ausgeblendet". Die Publizistin von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington nannte exemplarisch den Tschetschenien-Krieg, den Krieg gegen Georgien, die Annexion der Krim und den Stellvertreterkrieg am Donbass. Stelzenmüller: "Das Einzige, das Russland wirklich bedroht, ist die demokratische Transformation Osteuropas."