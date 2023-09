Die Männer nahmen schon vor ein paar Wochen den Spielbetrieb wieder auf, nun ziehen die Frauen nach. Zum Auftakt der Frauen-Bundesliga müssen die Kickerinnen des VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen ran. Hier können Sie die Partie live sehen.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gab es zuletzt nicht nur bei den Männern hängende Köpfe. Obwohl die Damen mit großen Hoffnungen in das Turnier in Australien und Neuseeland gestartet waren, war diesen Sommer schon in der Vorrunde Schluss. Doch die Tränen nach dem Aus sind mittlerweile getrocknet - und viele der Nationalspielerinnen wollen in der neuen Bundesliga-Saison zeigen, was in ihnen steckt. Am Wochenende startet die Frauen-Bundesliga in die neue Spielzeit - übertragen von einem neuen Free-TV-Partner.

Ab sofort überträgt Sport1 immer am Montag eine Highlight-Partie aus der Fußball-Eliteklasse live im frei empfangbaren Fernsehen. Beim ersten Spieltag greift indes eine Ausnahme. Der Sport-Sender schickt sein Übertragungsteam bereits am Sonntag, 17. September, nach Wolfsburg, wo Vizemeister VfL Wolfsburg um 16 Uhr auf Bayer Leverkusen trifft. Schon ab 15.30 Uhr melden sich Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz zu Wort, zum Anpfiff übernimmt Kommentatorin Christina Rann. Ab dem zweiten Spieltag zeigt Sport1 dann ein ausgewähltes Top-Spiel am Montag, erstmals am 2. Oktober die Partie zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln (Anpfiff: 19.30 Uhr).

Frauen-Bundesliga ab sofort auch live bei DAZN

Mit dem neuen Medienrechte-Vertrag ordnen sich die Übertragungsrechte für die Frauen-Bundesliga ab der kommenden Saison 2023/2024 neu. Für Magenta-Nutzer ändert sich dadurch nichts. Sie sehen weiterhin alle 132 Partien der Spielzeit live bei Magenta Sport. Neu ist indes, dass sich auch DAZN die Rechte an sämtlichen Spielen gesichert hat.

Anders als bei den Männern erwartet Fans von Frauenfußball aber auch ein umfangreiches Free-TV-Paket. Neben Sport1, das ein Aufeinandertreffen mit Alleinstellungscharakter am Montag im Programm hat, strahlen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zehn Spiele pro Saison aus - macht insgesamt 32 Spiele pro Saison im Free-TV. Diese neue Regelung gilt bis Ende der Saison 2026/2027.