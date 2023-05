Damit hatte Andrea Kiewel nicht gerechnet: In der ersten "Fernsehgarten"-Folge des Jahres stürmten plötzlich Zuschauer die Bühne - hinter dem Rücken der Moderatorin, die erst spät bemerkte, was sich nur wenige Meter entfernt abspielte.

Ein Fettnapf namens "Fernsehgarten": Eine Weile verging kaum ein Montag, an dem Andrea "Kiwi" Kiewel nicht in den Medien lesen musste, welcher Lapsus ihr tags zuvor auf der ZDF-Unterhaltungsbühne wieder unterlaufen sei. Auch beim Saisonauftakt am Sonntag verlief wieder einmal nicht alles nach Plan: Bereits zu Beginn der Sendung stürmten drei Zuschauer auf die Bühne - hinter dem Rücken der Moderatorin, die die unvorhergesehenen Gäste zunächst nicht bemerkte.

Während Andrea Kiewel weiter - wie geplant - die Prinzen interviewte, war für das Fernsehpublikum im Hintergrund zu sehen, wie ein Mann auf die Knie ging und seiner Partnerin einen Antrag machte. Erst, als die Zuschauer vor Ort jubelten und Andrea Kiewel per Knopf im Ohr über das Geschehen hinter ihr informiert wurde, drehte sich die Moderatorin um. "Von wem an wen? Das habe ich verpasst gerade, was ist passiert?", fragte sie. "Es gab einen Heiratsantrag und ich habe ihn nicht mitbekommen?"

"Ich mache mir seit letztem Oktober Gedanken"

Schließlich holte Kiwi die frisch Verlobten zu sich und beglückwünschte das Paar aus Sachsen. "Ihr seid Zuschauer, die Prinzen singen und dann gibt es den Heiratsantrag", ordnete die Moderatorin die Situation erneut ein. Zudem erklärte sie: "Ich mache mir seit letztem Oktober Gedanken: Wie reagiere ich, wenn sich Menschen festkleben? Wie reagiere ich, wenn jemand in meiner Show wieder meine Zuschauer beleidigt?" Auf derartige Fälle sei die 57-Jährige bestens vorbereitet - "aber nicht auf einen spontanen Heiratsantrag", scherzte sie.

Ein Antrag zwischen Kiwi und den Prinzen #Fernsehgarten



Traum aller NICHT pic.twitter.com/SAKtsuaMy0 — Thomas (@Thomas__2290) May 7, 2023

Nach dem ereignisreichen Saisonauftakt dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf weitere 18 sonntägliche Folgen (jeweils 12 Uhr) des ZDF-Klassikers freuen. Am kommenden Sonntag, 14. Mai, lädt Andrea Kiewel unter anderem zu einer Darts-Party ein, an dem die Profispieler Max Hopp und Gabriel Clemens sowie Elmar Paulke als Experte und Spielleiter teilnehmen. Peter Urban wird live aus Liverpool zugeschaltet, um über den ESC zu sprechen, der am Vorabend ausgestrahlt wird. Zudem werden Stars wie Maite Kelly, Nino de Angelo und Ben Zucker auf der "Fernsehgarten"-Bühne performen.