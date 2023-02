Rund drei Jahre nach der Einführung in den USA bringt Apple seine Fahrradnavigation nun auch nach Deutschland. Doch die zahlreichen Routenoptionen sind nicht das Einzige, worüber sich Nutzerinnen und Nutzer seit dem großen Update freuen können.

Darauf mussten Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland lange warten: Seit heute können Fahrradrouten auch in Deutschland mit der Apple-Karten-App geplant werden. In den USA ist die Funktion bereits seit 2020 verfügbar. Doch das ist nicht die einzige Neuerung, die mit dem großen App-Update kommt.

Die neue Fahrrad-Funktion ermöglicht es, Strecken entlang von Radwegen, Radspuren oder fahrradfreundlichen Straßen zu planen. Auch ist es möglich, eine Vorschau auf die zu erwartende Steigung der Strecke sowie Angaben zur zurückzulegenden Höhendifferenz abzurufen. Im Gegensatz zur Auto-Navigation weist die App auf Fahrradrouten auf nahegelegene Fahrradläden und öffentliche Toiletten anstelle von Tankstellen hin.

Detaillierte Karten in Berlin, Hamburg und München

Mit dem Update schließt Apple zu Google auf: Der Konkurrent hatte Fahrradrouten bereits 2013 als Option in Google Maps eingeführt. Anders als hier werden die Daten bei Apple Karten allerdings nicht aus einer Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) erhoben. Stattdessen hat das Unternehmen die Daten wohl selbst erfasst sowie aus öffentlichen Quellen gezogen. Die Routenführung soll wahlweise auf dem iPhone-Bildschirm, einer Apple Watch oder über Sprachanweisungen erfolgen.

Doch es gibt noch mehr Neuerung bei Apples Karten-App: Die Städte Berlin, Hamburg und München werden künftig detaillierter dargestellt: So sollen zum Beispiel Grünanlagen mit dreidimensionalen Bäumen versehen werden. Auch Brücken und Tunneleinfahrten sollen räumlich besser zu erkennen sein. Auf den Straßen dieser Städte werden Richtungsmarkierungen, Bus- und Radspuren farblich abgehoben. Das Gleiche gilt für Fußgängerüberwege. Eine nette Spielerei ist der Nachtmodus, der automatisch in der Dämmerung aktiviert wird und in den Fenstern mancher abgebildeter Gebäude Licht brennen lässt.