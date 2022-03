Das neue iPad Air setzt in fünfter Generation nun ebenfalls auf Apples Allzweck-Chip M1. Die Folge: Leistung ist im Überfluss vorhanden. Allerdings sparte der HighTech-Gigant an anderer Stelle.

Apple versprach im Vorfeld der jüngsten Produktshow die eigene "Vorstellung von Performance" - und hielt Wort. Neben dem neuen Einstiegs-iPhone-SE mit aktuellem A15-Prozessor und dem Profi-Desktop-System Mac Studio mit "Ultra"-Ausstattung stand vor allem das iPad Air im Mittelpunkt. In mittlerweile fünfter Generation ist es nun mit demselben M1-Chip ausgestattet, der bislang MacBooks, dem iMac, Mac Mini und dem iPad Pro vorbehalten war.

Apples Mittelklasse-Tablet erhält dadurch einen gehörigen Leistungsschub, der in es Sphären fernab der meisten anderen Konkurrenten auf dem Markt katapultiert. Und auch intern verschwimmen die Grenzen zwischen den i-Produktkategorien zunehmend durch den großen Gleichmacher M1. So scheint es zumindest auf den ersten Blick.

Während des Tests gelang es jedenfalls keiner noch so aufwendigen Spiele-App, AR-Anwendung, Foto- oder Videobearbeitung, dass dem Air auch nur ansatzweise die Puste ausging. Alltägliche Aufgaben wie das Beantworten von E-Mails, das Surfen im Netz oder die Wiedergabe von Streaming-Inhalten zehren allenfalls am Akku, der nach sechs bis neun Stunden wieder via USB-C aufgeladen werden will, nicht aber an den üppigen, wohl über Jahre hinaus ausreichenden Leistungsreserven.

Mit einem Gewicht von 462 Gramm ist das Air zudem ein idealer Reisebegleiter. Die optional erhältlichen Tastaturen Smart Keyboard Folio (ca. 200 Euro) und Magic Keyboard (satte 399 Euro) machen es (auch preislich) zum fast vollwertigen Laptop-Ersatz. Mit dem Apple Pencil Eingabestift der zweiten Generation (135 Euro) wird es zudem zur Spielwiese der Kreativen.

Weil das neue Air (ab 679 Euro mit 64 Gigabyte Speicher erhältlich) darüber hinaus nun ebenfalls über eine 5G-Mobilfunkanbindung (ab 849 Euro mit 64 GB) verfügt, müssen die Unterschiede zu den "Pro"-Modellen fortan fernab der reinen Rechenkraft und Internet-Anbindung gesucht werden. Doch wer hier genauer hinschaut, merkt, dass dem iPad Air an dieser Stelle die Kaufargumente ausgehen.

Was kaufen: iPad Air oder iPad Pro?

Die Ausstattungsunterschiede nach oben sind jedenfalls deutlicher als nach unten, wie ein Vergleich des neuen Air-Modells mit 256 Gigabyte Speicher und einem 11 Zoll großen iPad Pro der dritten Generation zeigt. Das besitzt ebenfalls den M1-Chip und kostet bei gleichem Platzangebot und 5G-Mobilfunk-Option 1.159 Euro. Das Air schlägt mit 1.019 Euro zu Buche. Angesichts des Preisunterschiedes von "nur" 140 Euro müssen jedoch erstaunlich viele Abstriche gemacht werden. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Bei Design und Außenmaßen orientiert sich das iPad Air am direkten Vorgänger - und beweist, dass bunt nicht billig aussehen muss. Das Aluminiumgehäuse gibt es in den Farben Polarstern (Weiß), Space Grau, Rose, Violett und Blau - die im Rahmen verbauten Antennen, die Andockstelle für den Apple Pencil und der Powerbutton mit integriertem Fingerabdrucksensor (Touch ID) sind jeweils farblich perfekt abgestimmt. Die praktische Gesichtserkennung FaceID wie beim iPad Pro fehlt allerdings.

Der 10,9 Zoll große LED-IPS-Bildschirm des Air erreicht eine Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln bei 264 ppi sowie eine Helligkeit von 500 Nits - und damit fast Pro-Niveau. TrueTone für automatisch an das Umgebungslicht anpasste Farben und Leuchtstärke ist zwar ebenfalls an Bord, die ProMotion-Technologie samt HDR10 und Dolby-Vision-Support bleibt jedoch dem iPad Pro vorbehalten. Damit ist - vor allem für Gamer interessant - eine Wiedergabe von bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich. Action- und Rennspiele profitieren davon enorm, selbst das Scrollen auf Webseiten wirkt spürbar flüssiger. HDR wiederum sorgt auch in Filmen für satte Kontraste. Nichtsdestotrotz ist das Display des Air erstklassig, was Farbwiedergabe und Auflösung betrifft.

Besitzt das Pro auf der Rückseite eine 12-Megapixel-Weitwinkel‑ und 10-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, müssen sich Air-Käufer mit der 12-Megapixel-Weitwinkel-Kamera genügen. Auch die Frontkamera des Pro ist dank TrueDepth-Technologie fortschrittlicher und überzeugt im Porträtmodus mit schickem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle. Sowohl Air als auch Pro bieten bei Videocall einen "Verfolgermodus". Der verschiebt den Bildschirm in überschaubarem Maße immer so, dass man bestmöglich und zentral abgebildet ist.

Last but not least gibt's beim Pro aus vier Lautsprechern auf die Ohren, beim Air nur aus zweien - mit entsprechenden Klangunterschieden.

Fazit

So attraktiv das Preis-Leistungs-Verhältnis beim neue iPad Air auf den ersten Blick auch wirken mag, sollte man sich vor dem Kauf genau überlegen, wofür man das Tablet hauptsächlich benötigt. Mit - für Apple-Verhältnisse - geringem finanziellen Mehraufwand bekommt man das bessere Pro-Technikpaket. Mit Abstrichen bei Display und Speicher lässt sich wiederum viel Geld beim Standard- oder Mini-Modell sparen. Besonders verzwickt wird's, wenn man sich zwischen dem Air mit 256 Gigabyte Speicher und 5G für besagte 1.019 und dem iPad Pro (11 Zoll) mit 128 Gigabyte Speicher für 1.049 Euro entscheiden muss ...

Von den Modellen mit 64 Gigabyte kann man jedoch klar abraten. In der Praxis neigt sich der Platz mit ein paar installierten Spielen und Fotosammlungen sehr schnell dem Ende zu. Wer dann noch die Bearbeitung von 4K-Videos plant, gerät allzu rasch ans Limit.