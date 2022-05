Die neue Streaming-Reihe bietet ab sofort jeweils 14-tägig einen Überblick über die deutschsprachige Comedy-Szene, der wirklich die Lachmuskeln strapaziert. Moderiert wird die vom SWR aufgezeichnete Live-Reihe von den Comedians Salim Samatou und Marvin Endres.

Sie brauchen nur eine Bühne, ein Mikrofon und ganz viel Mut: Stand-up-Comedians vertrauen auf ihre Spontaneität und Schlagfertigkeit, um ihr Publikum ganz schnell einzufangen und bei Laune zu halten. Und natürlich ist der Wettkampfgeist in der Szene groß: Alle Künstler wollen natürlich zeigen, welche Verführungstricks sie drauf haben. Mit dem "Comedy Clash" holt nun der SWR diesen anarchischen Spirit in die ARD-Mediathek.

Wo sich Tahnee , Enissa Amani und Bastian Bielendorfer ihre Sporen verdienten

Ab sofort finden sich dort 14-tägig jeweils zwei neue Folgen der regelmäßig in der Stuttgarter Veranstaltungslocation "Wizemann" stattfinden Reihe. Die Moderatoren Salim Samatou und Marvin Endres lassen für die vom SWR aufgezeichneten Live-Events jeweils bereits bekannte Szene-Künstler sowie vielversprechende Nachwuchstalente der witzigen Zunft auftreten. Abgerundet werden die "Comedy Clash"-Shows durch hautnahe Einblicke in die Backstage-Atmosphäre.

Die Reihe kann schon auf eine lange Tradition und großen Anklang beim Großstadtpublikum zurückblicken. Beim "Comedy Clash" tritt die junge Comedy-Elite mit Social-Media-Stars und Stand-up-Talenten aus dem Südwesten und ganz Deutschland an. Und die hat schon echte Comedy-Stars hervorgebracht: Tahnee, Özcan Cosar, Enissa Amani, Bastian Bielendorfer oder Markus Krebs standen in Stuttgart schon auf der Bühne, bevor sie bundesweit ganz groß rauskamen.

Was locker und spontan aussieht, folgt dabei klaren Regeln: Pro Show treten jeweils sechs Comedy-Talente gegeneinander an. Sie haben jeweils nur 15 Minuten Zeit, das Publikum im "Wizemann" von sich zu begeistern. Der Applaus der Fans bestimmt am Ende der Show dann auch jeweils die Siegerin oder den Sieger des Abends. Im Dezember wird dann unter allen Vorrunden-Champs ein Jahreswettbewerb ausgetragen.

"Comedy Clash" ist das Auftaktformat des neuen Youtube-Channels SWR Comedy. Der SWR-Kanal bündelt für eine junge Zielgruppe Comedy-Inhalte aus dem non-linearen Angebot des SWR und wird nach eigener Aussage künftig verstärkt Newcomer der Szene und regionale Talente vorstellen.