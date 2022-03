Keine Chance für Steffen Henssler: Nachdem sein "Familien-Kochduell" beim Publikum am Nachmittag durchfiel, reagiert jetzt die ARD.

Und der Sieger heißt: die "Küchenschlacht" im ZDF. Steffen Henssler erlebt mit seiner neuen ARD-Show "Familien-Kochduell" eine deutliche Niederlage, was das Nachmittagskochen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen betrifft. Während die etablierte Sendung im ZDF in der Regel weit über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verbucht, erreichte Henssler mit einem ähnlichen Konzept zuletzt nicht einmal mehr eine halbe Million. Jetzt reagiert die ARD und krempelt ihr Programm um.

Ganz gestrichen wird das "Familien-Kochduell" zunächst nicht. Stattdessen zeigt das Erste die kommenden Folgen künftig am Vormittag um 10.25 Uhr. An Hensslers Stelle am Nachmittag rückt zunächst die Doku-Serie "Verrückt nach Meer".

Im "Familien-Kochduell" treten zwei Familien pro Sendung gegeneinander an, um zu zeigen, wer besser mit Topf und Pfanne umgehen kann. Mit einem Wochenbudget von lediglich 100 Euro müssen an jedem Tag und unter Zeitdruck eine Vorspeise und ein Hauptgericht gekocht werden. Anschließend bewerten Fernsehköche die fertigen Gerichte.