In Deutschlands Gewässern schwindet das Wasser. Eine bundesweite Publikumsaktion der ARD soll nun Klarheit über den tatsächlichen Mangel schaffen - mit Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Blaues Gold", "Elixier des Lebens" oder "kostbares Nass" ... - Es gibt viele Umschreibungen, die die Bedeutung von Wasser für unser aller Leben zum Ausdruck bringen. Im Rahmen des Themenabends #unserWasser will die ARD nun auf das schwindende Grundwasser hierzulande aufmerksam machen - unter anderem mit einer bundesweiten Publikumsaktion, die es in Deutschland so noch nicht gab.

Gemeinsam mit Forschern der Universität Koblenz-Landau, dem Umweltbundesamt und dem Umweltministerium Bayern hat die ARD alle Zuschauerinnen und Zuschauer dazu aufgerufen, sich an der "Crowd-Science-Aktion" zu beteiligen. Ziel sei, herauszufinden, warum das Wasser verschwindet. Zu diesem Zweck fordere man nun das Publikum auf, "einfach mal nachschauen, ob die Quellen, Rinnsale und Bäche, die auf den Karten eingezeichnet sind, auch tatsächlich noch fließen oder auffällig wenig Wasser führen", wie es in einer Meldung der ARD heißt.

Eine interaktive Karte soll Wasserknappheit dokumentieren

Die gemachten Beobachtungen sowie Fotos der betroffenen Gewässer können auf der Homepage des Ersten hochgeladen werden. Durch die Einsendungen soll eine interaktive Karte entstehen, die einen Überblick darüber verschaffen soll, wo Bäche, Teiche und Quellen austrocknen oder bereits ausgetrocknet sind. An der Universität Koblenz-Landau soll den Meldungen schließlich genauer nachgegangen werden.

Bis September will das Erste das Thema Wasser immer wieder unter die Lupe nehmen. Der Themenschwerpunkt startet am heutigen Mittwoch, 16. März. Nach dem Spielfilm "Bis zum letzten Tropfen" um 20.15 Uhr vertieft "Bis zum letzten Tropfen - Die Doku" um 21.45 Uhr den Themenabend #unserWasser mit Beispielen aus Deutschland und - weiter fortgeschritten - in anderen Teilen der Welt, wo Trinkwasser über die letzten Jahre und Jahrzehnte zum teuren, raren Gut geworden ist.