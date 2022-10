Als Bundespräsident soll Frank-Walter Steinmeier (SPD) den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Deshalb wendet er sich am Freitag in einer Rede zur Lage der Nation an die Bevölkerung.

