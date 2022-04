Anlässlich ihres bevorstehenden 80. Geburtstags verfilmt das Erste das Leben von Alice Schwarzer. Die Hauptrolle im zweiteiligen Fernsehfilm soll "Charité"-Star Nina Gummich übernehmen.

Nina Gummich soll in die Rolle der jungen Alice Schwarzer schlüpfen. Wie die ARD am Dienstag bekannt gab, finden derzeit in Paris und Köln die Dreharbeiten zu einem zweiteiligen Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Alice" statt. Im Fokus der Geschichte soll das Leben der im Dezember 1942 geborenen Frauenrechtlerin sowie die Gründung der Zeitschrift "Emma" stehen.

Regie führt Nicole Weegmann ("Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer", "Ein Teil von uns"), das Drehbuch stammt aus der Feder von Daniel Nocke ("Eine fremde Tochter", "Dutschke") und Silke Steiner ("Wendezeit"). Voraussichtlich soll der von rbb, WDR und ARD Degeto co-produzierte Zweiteiler im vierten Quartal 2022 im Ersten zu sehen sein.

Alice Schwarzer: "Es ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen bang"

"Alice Schwarzer zu spielen ist die für mich bisher größte Herausforderung meiner beruflichen Laufbahn", sagt Nina Gummich über ihr jüngstes Projekt. "Eine gesellschaftlich so relevante Persönlichkeit in ihren verschiedenen Lebensstationen nachzuvollziehen und im Wesen zu erfassen, ist eine spannende Aufgabe, der ich mich bei diesen Dreharbeiten stellen darf." Zuvor stand Gummich unter anderem in "Charité" und "Babylon Berlin" vor der Kamera. Neben der 31-Jährigen sind auch Katharina Schüttler, Rainer Bock und David Rott Teil der biografischen Produktion.

"Es ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen bang", urteilt Alice Schwarzer selbst über den Film. Nichtsdestotrotz sei sie "sehr, sehr gespannt", wie sie laut Sender betont. "Ich war bisher nur einmal ganz kurz bei den Dreharbeiten, aber finde schon jetzt die Alice sehr überzeugend. Nina Gummich hat meinen Ernst, meine Ironie, meine Leidenschaft und meine Lebenslust dieser Jahre."