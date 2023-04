"Ihr redet schon seit einem Jahrzehnt oder länger darüber, also möchte ich dieses Mal mitmachen": Mit diesen Worten richtete sich Sängerin Ariana Grande auf TikTok an ihre Fans und sprach über das Thema Bodyshaming. Ihre Meinung ist eindeutig.

Mit Songs wie "Focus on me", "Problem" und "Dangerous Woman" landete Ariane Grand große Hits und machte sich einen Namen als Sängerin. Auch auf Instagram konnte sie sich eine große Reichweite aufbauen, dazu hat sie auf TikTok über 31 Millionen Follower. Dass sie diese Reichweite für etwas Gutes nutzen kann, bewies die Grammy-Preisträgerin nun mit einem TikTok-Video, in dem sie offen über Bodyshaming spricht. Dabei richtet sie sich mit einem wichtigen Appell an ihre Follower.

"Ich wollte nur eure Bedenken über meinen Körper ansprechen und ein bisschen darüber reden, was es bedeutet, eine Person mit einem Körper zu sein und gesehen zu werden und so viel Aufmerksamkeit zu bekommen", setzt Grande in dem Video an. Weiter erklärt sie: "Ihr redet schon seit einem Jahrzehnt oder länger darüber, also möchte ich dieses Mal mitmachen."

"Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns weniger wohl dabei fühlen, die Körper der Menschen zu kommentieren, egal was. Wenn du denkst, dass du etwas Gutes oder gut Gemeintes sagst, was auch immer es ist, gesund, ungesund, groß, klein, dies, das, sexy, Unsinn", lauteten ihre Worte. Die 29-Jährige ist der Meinung, dass daran gearbeitet werden sollte "das nicht so oft zu tun".

"Am tiefsten Punkt meines Lebens"

Es würde viele Möglichkeiten geben, "jemandem ein Kompliment zu machen oder etwas zu ignorieren, das einem nicht gefällt, und ich denke, wir sollten uns gegenseitig helfen, darauf hinzuarbeiten", forderte sie. Grande: "Wir sollten darauf hinarbeiten, sicherer zu sein und uns gegenseitig sicherer zu machen."

Zudem sprach die Sängerin auch über Kommentare, die sie sich wegen ihres Körpers anhören musste: "Ich weiß, dass der Körper, mit dem ihr meinen jetzigen Körper verglichen habt, für mich persönlich die ungesündeste Version meines Körpers war." Sie habe "viele Antidepressiva genommen, getrunken und mich schlecht ernährt. Und am tiefsten Punkt meines Lebens, als ich so aussah, wie ihr mich für 'gesund' gehalten habt, war das in Wirklichkeit nicht mein gesunder Körper".

"Ihr seid wunderschön"

Im Clip erklärte sie auch die Beweggründe des Videos: "Ich habe das Gefühl, dass Offenheit und eine gewisse Verletzlichkeit hier vielleicht etwas Gutes bewirken könnten. Gesund kann anders aussehen." Am Ende richtete sie sich mit liebevollen Worten an ihre Fans: "Ihr seid wunderschön. Egal, was ihr gerade durchmacht. Egal, welches Gewicht du hast, egal, wie du dich heute schminkst, egal, welche kosmetischen Eingriffe du hattest oder nicht."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ariane Grande öffentlich für solche Themen starkmacht. 2021 teilte sie auf Social Media ein Statement, um ihre Fans zu ermutigen, offener über psychische Probleme zu sprechen. "Auf das Ende des Stigmas rund um die psychische Gesundheit und die Normalisierung der Bitte um Hilfe", lauteten ihre Worte, "Heilung ist nicht linear, lustig, schnell oder überhaupt einfach, aber wir sind hier und wir müssen uns verpflichten, diese Zeit so gesund, friedlich und schön wie möglich zu gestalten."