Vorhang auf für Woche sieben bei "Germany's next Topmodel": mit einer beleidigten Leberwurst als Geburtstagskind, einer Verlobung, einer Challenge, die Heidi Klum selbst nicht besteht, und einem Designer ohne Hose ...

Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Gut für Einzelgängerin Anya, dass bei Geburtstagskindern manchmal ein Auge zugedrückt wird. Vor allem, wenn sie einen berühmten Fan haben. In ihrem Fall Top-Designer Christian Cowan. Und so verbrachte Anya ihren 19. Geburtstag nicht mit Koffer packen. Geheult hat sie in der nunmehr siebten Folge von GNTM trotzdem: "Sie ist 'ne beleidigte Leberwurst!", stellte Heidi Klum fest. "Und das an ihrem Geburtstag!" Doch was war passiert?

Die Nachwuchs-Models sollten als Marilyn Monroe verkleidet zum ikonischen Klassiker "Diamonds Are A Girl's Best Friend" performen. Kein Problem für Anya, schließlich tanze sie bereits seit zehn Jahren, wie sie verkündete. Außerdem gab sie zum Besten: "Ich gefalle mir sehr gut. Aber ich glaub', ich gefalle mir immer!" Da horchte nicht nur Heidi Klum auf. Auch die Social-Media-Stars "Elevator Boys", die mit den Schönheiten beim Tanz improvisieren sollten, machten Augen. Der Auftritt konnte bei so viel Vorschuss-Eigenlob ja eigentlich nur enttäuschen. Und voilà: "Manchmal ist es besser, den Ball bisschen flach zu halten!", riet Heidi ihrer Kandidatin nach dem verpatzten Auftritt.

"Könnt ihr nicht einfach weggehen!"

Dann der nächste Fehltritt: Beim LED-Entscheidungs-Walk sollten die Models auf dem Catwalk nur die Felder betreten, die vorher aufgeleuchtet hatten. Das bekamen alle mehr oder weniger gut hin - außer Anya: Die lief einfach gerade durch. "Es wäre sehr peinlich, am Geburtstag rauszufliegen!", stellte sie fest. Doch es sah nicht gut aus: "Du bist Rekordhalterin in Sachen Fehler!", schimpfte Heidi, die nebenbei gesagt auch nicht gerade fehlerfrei über den Runway lief. Ihre Ausrede: "Ich hab Schuhgröße 41, ich pass gar nicht auf so ein Feld drauf!"

Schließlich hatte Anya genug gezappelt. Heidi wischte sich theatralisch den nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn: "Puh, das ist gerade noch mal gutgegangen! Ich glaube, du hast einen sehr, sehr, sehr großen Fan hier!" Designer Christian Cowan, der - wie auch die Klum feststellte, seine Hose vergessen hatte, strahlte: "Ich fand dich großartig auf dem Laufsteg!" Doch Anya trollte sich motzig.

Draußen bei ihren Konkurrentinnen flossen dann beim beleidigten Geburtstagskind Tränen: "Ich bin nur weiter, weil Christian mich feiert!" Die anderen - allen voran Katherine - versuchten, Eigenbrötlerin Anya aufzumuntern: "Das kann ich mir nicht vorstellen!" - "Ist ja schön, dass ihr euch das nicht vorstellt! Könnt ihr nicht einfach weggehen!", zickte sie zurück. Da entgleisten der friedlichen Katherine sogar die Gesichtszüge.

Noch eine Hochzeit für Heidi?

Auch Coco zeigte sich in dieser Folge nicht gerade von ihrer charmantesten Seite. Auf die Frage, was sie denn von den "Elevator Boys" halte, antwortete sie kühl: "Ich kenne sie, aber ich würde mich nicht als Fan bezeichnen!" Das saß! Die Boys nahmen's professionell, doch auch bei der Tanz-Performance gab's keine Chemie zwischen ihnen und Coco: "Die Jungs haben es für mich nur schwieriger gemacht!", beschwerte die sich. An denen konnte es beim verkorksten LED-Walk ja dann nicht gelegen haben: "Irgendwann bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende - und du vielleicht mit deiner Reise bei 'Germany's next Topmodel'!", fand Heidi.

Doch es gab noch mehr Kandidatinnen auf der Abschussliste: Nina etwa, die ständig auf ihr Kleid trat. Der Designer in Boxershorts war sich keiner Schuld bewusst: "Ich sagte ihr, sie könne das Kleid hochheben", verriet Cowan. Schließlich traf es aber Lara, die weder als Marilyn noch auf dem Laufsteg überzeugen konnte, nun aber bitterlich weinte: "Ich wollte das so unbedingt. Das war mein Traum, schon seitdem ich ein kleines Mädchen bin!"

Wesentlich besser lief es für Anna-Maria. Vor der ging einer der "Elevator Boys" bei der Marilyn-Performance auf die Knie - und sie nahm an. "Ist das jetzt offiziell?", hakte Bene nach. "Ihr macht ein sehr schönes Pärchen!", freute sich Heidi. "Ich hab schon Menschen im Finale verheiratet!" - "Wir kommen darauf zurück!", versprach der Social-Media-Star, während Anna-Maria wohl nur ihren Liebsten Jeffrey im Sinn hatte: "Ich liebe dich so sehr! Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe!", flötete sie ihm im Video-Call zu. Sieht so aus, als würde Theresia (Staffel von 2019) vorerst die einzige Kandidatin bleiben, die live im Finale geheiratet hat.