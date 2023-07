Der "ewige Prinz" will endlich König werden: Pavel Trávníček, der durch seine Rolle als Königssohn im Kultflim "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973) zur Legende gewordene tschechische Schauspieler, träumt davon, in der Thronfolge aufzusteigen und einmal einen König spielen zu dürfen.

"Ich wünsche mir, nicht der ewige Prinz zu sein, sondern auch einmal in die Rolle des Königs zu schlüpfen": Pavel Trávníček offenbarte beim internationalen Märchen-Festival "Fabulix" in Annaberg-Buchholz, wo er für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, seinen sehnlichsten Schauspieler-Wunsch.

Der Tscheche, der in der Rolle des Königssohns in der legendären Märchenverfilmung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973) zu Kultstatus gelangte, will endlich auch mal Krone und Zepter des Monarchen tragen. Obwohl er mit 72 Jahren durchaus auch seinen Lebensabend genießen könnte, sei er "weiter für Auftritte in Film und Fernsehen offen".

"Ich habe unglaubliches Glück gehabt"

In über 80 Film- und TV-Produktionen spielte Pavel Trávníček bereits mit, aber der breiten Mehrheit blieb nur seine Rolle als "Aschenbrödel"-Prinz im Gedächtnis - was ihn jedoch nicht grämt. Im Gegenteil: "Ich habe unglaubliches Glück gehabt, dass ich schon in jungen Jahren in so einem erfolgreichen Film, der über die Jahre Kult geworden ist, mitspielen durfte", sagte er.

Das Engagement an der Seite von "Aschenbrödel" Libuše Šafránková, die 2021 zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag verstarb, war erst das dritte seiner Karriere. Regisseur Václav Vorlíček entdeckte sowohl Šafránková als auch Trávníček nicht im Rahmen des offiziellen Castings mit fast 4.000 Bewerbern für die beiden Rollen, sondern aus purem Zufall, weil er bei der Prüfung von Kurzfilmen auf beide Schauspieler aufmerksam wurde.