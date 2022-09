Spanien ist Basketball-Europameister! Mit einem 88:76-Sieg sicherte sich das Team am Sonntagabend in Berlin den europäischen Titel. Entscheidend daran beteiligt war Juancho Hernangómez. Der 26-Jährige erzielt 27 Punkte - obwohl er nur 26 Minuten auf dem Platz stand. Besonders stark: Der Korbjäger, der in der Basketball Association" itemprop="name" />NBA für die Toronto Raptors spielt, versenkte sieben von neun Drei-Punkte-Würfen. Trotzdem dürfte Hernangómez einigen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern unter einem anderen Namen bekannt sein: Bo Cruz.

Der Spanier spielte im Netflix-Film "Hustle" an der Seite von Adam Sandler die Hauptrolle des Basketball-Underdogs Bo. Das Drama debütierte im Juni dieses Jahres beim Streamingdienst und fuhr größtenteils gute Kritiken ein. Adam Sandler nutzte den Triumph seines Schützlings, um via Twitter zu gratulieren. Nach dem spanischen Finalsieg postete der Hollywoodstar ein Bild von Hernangomez und schrieb dazu: "Bo Cruz! Du hast es geschafft. Liebe Dich Juancho."

Bo Cruz! Getting it done. Love you Juancho. And Willie! Congrats to the whole Spanish team. pic.twitter.com/TGIY2OYZJC