Der Managermodus gehört seit jeher zu den beliebtesten Modi in der "FIFA"-Spielreihe. Wenige Tage vor Release des aktuellen Ablegers mit der Rückennummer 23, hat EA nun die vielversprechendsten Talente enthüllt. Auch drei deutsche Kicker stehen auf der Liste.

Die Vorfreude steigt, in wenigen Tagen veröffentlicht EA den neuesten und letzten Ableger der "FIFA"-Reihe. Mit an Bord ist natürlich auch eine der beliebtesten Spielvarianten überhaupt: der Manager-Modus. Fans der Karrieresimulation treibt alljährlich dieselbe Frage um: Welche Talente haben für meine Mannschaft das größte Potenzial?

Wenig überraschend thront Kylian Mbappé bei den entwicklungsfähigsten Kickern ganz oben. Der Franzose von PSG startet mit einer überragenden Wertung von 91 in das Spiel, die bis auf 95 ansteigen kann. Auch Erling Haaland trauen die Spieleentwickler einen großen Sprung zu: Der Stürmer von Manchester City kann bis auf 94 ansteigen. Das Podium der vielversprechendsten Talente vervollständigt Pedri. Dem 19-jährigen Zauberfuß aus dem Mittelfeld des FC Barcelona winkt eine Gesamtbewertung von bis zu 93.

Auch einige deutsche Top-Talente sind in der "FIFA"-Bestenliste vertreten. Allen voran Florian Wirtz ( Bayer 04 Leverkusen), der derzeit an einem Kreuzbandriss laboriert, steht laut EA eine glorreiche Zukunft bevor. Von zu Beginn 82 kann sein Rating auf bis zu 91 hochgehen. Mit Kai Havertz und Jamal Musiala sind zwei weitere Deutsche Teil des Talente-Rankings. Dazu traut EA mit Jude Bellingham ( Borussia Dortmund) und Ryan Gravenberch ( FC Bayern München) zwei Bundesliga-Kickern eine gute Entwicklung zu.

Die High Potentials im Überblick

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 91) - 95 Potenzial Erling Haaland (Manchester City, 88) - 94 Potenzial Pedri (FC Barcelona, 85) - 93 Potenzial Phil Foden (Manchester City, 85) - 92 Potenzial Vinícius Jr. (Real Madrid, 86) - 92 Potenzial Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, 88) - 92 Potenzial Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen, 82) - 91 Potenzial Kai Havertz (FC Chelsea, 84) - 91 Potenzial Dušan Vlahović (Juventus Turin, 84) - 91 Potenzial Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 84) - 91 Potenzial Ansu Fati (FC Barcelona, 79) - 90 Potenzial Jamal Musiala (FC Bayern München, 81) - 90 Potenzial Rafael Leão (AC Mailand, 84) - 90 Potenzial João Félix (Atlético Madrid, 84) - 90 Potenzial Sandro Tonali (AC Mailand, 84) - 90 Potenzial Alessandro Bastoni (Inter Mailand, 84) - 90 Potenzial Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool, 87) - 90 Potenzial Ryan Gravenberch (FC Bayern München, 79) - 89 Potenzial Eduardo Camavinga (Real Madrid, 79) - 89 Potenzial Gavi (FC Barcelona, 79) - 89 Potenzial Vitinha (Paris Saint-Germain, 79) - 89 Potenzial

Die neuesten Inhalte zu allen Werten sind in der FIFA-Werte-Datenbank-Zentrale zu finden.

"FIFA 23" wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation5, Xbox Series X/S, PC, Stadia, PlayStation4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die "FIFA 23 Ultimate Edition"-Käufer beginnt am 27. September 2022.