Abschied von einem "lieben Freund": Mit bewegenden Worten hat sich Sylvester Stallone von seinem einstige "Rocky"-Kollegen Burt Young verabschiedet. Der Schauspieler verstarb mit 83 Jahren.

In den sechs "Rocky"-Filmen stand er Hauptdarsteller Sylvester Stallone als Rockys Schwager Paulie zur Seite. Nun verstarb der ehemalige Boxer Burt Young, der für seine Darbietung im Originalfilm eine Oscar-Nominierung erhalten hatte, im Alter von 83 Jahren. Das machte seine Tochter Anne Morea Steingieser am Mittwoch in der "New York Times" öffentlich. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht genannt. Young war bereits am 8. Oktober verstorben.

Anfang der 70er-Jahre machte sich Young mit "Rocky" (1976) einen Namen in Hollywood. "Ich war auf dem MGM-Gelände, als Sly Stallone zu mir kam, sich mir vorstellte, mir erzählte, dass er 'Rocky' geschrieben hatte, und sagte: 'Du musst es machen'", erzählte er einst in einem Interview mit "The Sweet Science". "Ich wollte es sofort machen, aber ich wollte sie ein wenig zappeln lassen, um nicht zu eifrig zu wirken", erinnerte sich Young 2009 an die Ursprünge dieser Erfolgsgeschichte. Er überzeugte als mürrischer Ex-Marine Paulie Pennino und war bis "Rocky Balboa" (2006) fester Bestandteil der Filmreihe.

Sylvester Stallone über Burt Young: "Du warst ein unglaublicher Mann"

"Ich fand, das Drehbuch hatte die sauberste Straßenprosa, die ich je gelesen hatte. Stallone ist nicht nur ein Workaholic, er ist ein Genie, das immer drei Jahre vorausschaut", schwärmte Young im Gespräch mit der Website. Sein Kollege habe einen echten Blick dafür, was in der Welt vor sich geht. Stallone trauert in seinem aktuellen Instagram-Post, der die beiden auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto zeigt, um seinen "lieben Freund": "Du warst ein unglaublicher Mann und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen ... RIP".

Bevor sich Yung seiner Karriere in Hollywood widmete, trickste er sich trotz seines jungen Alters zu den US-Marines. Während seiner zweijährigen Dienstzeit boxte er, nach seiner Entlassung widmete er sich erneut diesem Sport, seiner großen Leidenschaft. Das führte ihn mit Größen wie Cus D'Amato und Muhammad Ali zusammen. Ab Anfang der 1970er-Jahre etablierte sich Burt Young dann als Schauspieler, etwa dank Rollen in "The Gang That Couldn't Shoot Straight" (1971) und "Chinatown" (1974). 1978 schrieb er das Drehbuch für das Drama "Uncle Joe Shannon" (zu Deutsch: "Solo mit Trompete"), das von den Oscar-Preisträgern Robert Chartoff und Irwin Winkler produziert wurde. Young selbst verkörperte den Protagonisten.