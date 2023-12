"Dalíland", "Lassie - Ein neues Abenteuer" und "Prey": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Um von anderen als "Gott" und "Genie" tituliert zu werden, dazu braucht es wohl einzigartiges Talent gepaart mit großem Charisma. Wenn jemand sich jedoch selbst mit derartigen Superlativen rühmt, spricht das eher für eine ordentliche Portion Narzissmus. Auf Salvador Dalí trifft beides zu. Der Maler gehörte im 20. Jahrhundert zu den wichtigsten Künstlern weltweit. Weniger an sein Werk, als vielmehr an seine Persönlichkeit und die Beziehung Dalís zu seiner Ehefrau und Muse Gala nähert sich Regisseurin Mary Harron ("American Psycho") im Biopic "Dalíland" an. Der Film erscheint nun ebenso wie der Kinderfilm "Lassie - Ein neues Abenteuer" und der Sci-Fi-Film "Prey" auf DVD und Blu-ray.

"Dalíland" (VÖ: 8. Dezember)

"Dalíland" ist ein schillerndes, manchmal auf dem schmalen Grat zur Überdrehtheit wandelndes Drama. Wie sollte das auch anders sein bei einem Jahrhundertkünstler, der für seine extravaganten Partys ebenso bekannt war wie für seine wegweisenden Gemälde? Der Film setzt 1974 ein, als Dalí (einmal mehr brillant: Sir Ben Kingsley) mit seiner Entourage im New Yorker St. Regis Hotel absteigt. Um die mitunter exotischen Wünsche des Malers zu erfüllen und ihn kreativ anzuregen, wird der junge Galerieassistent James (Christopher Briney) abgestellt: "Du musst dafür sorgen, dass er malt." Trotz aller Vorwarnung kann James zwischen Krone, Glamour und Luxus kaum glauben, wo er landet. Ausufernde Feierlichkeiten gehören dazu ebenso wie die oft herrische Gala ( Barbara Sukowa), die die brüchige Welt im Hintergrund zusammenhält - und mit der man es sich nicht verscherzen sollte, wie James bald erfährt. Doch als sich Gala in einen jungen Musical-Darsteller verguckt, drohen neben ernsten Ehe-Problemen auch bis dato nie gekannte finanzielle Engpässe.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2022, Regie: Mary Harron, Laufzeit: 93 Minuten

"Lassie - Ein neues Abenteuer" (VÖ: 8. Dezember)

Ein "Lassie"-Reboot auf Deutsch? Die Idee mutete vor ein paar Jahren etwas komisch an. Die Kritiken zu "Lassie - Eine abenteuerliche Reise" (2020) fielen aber überwiegend positiv aus. Drei Jahre später kehren Collie-Dame Lassie und Teile des alten Filmteams zurück. Lassies junger Besitzer Flo wird wieder von Nico Marischka verkörpert, Justus von Dohnányi schlüpft erneut in die Rolle von Haushälter Gerhardt. Flos Eltern reisen für den Sommerurlaub nach Gran Canaria, darauf hat der Teenager aber keine Lust. Stattdessen lässt er sich und Lassie lieber von Butler Gerhardt zu Tante Cosima ( Katharina Schüttler) nach Südtirol bringen. Gerhardt hilft ein wenig im Hotel von Frau Sternberg ( Annette Frier) aus, Flo freundet sich mit Cosimas Pflegekindern Kleo (Anna Lucia Gualano) und Henri (Pelle Staacken) an. Auch Lassie findet eine neue Spielgefährtin - Pippa, ein Jack Russell. Die Idylle wird jedoch getrübt von einer seltsamen Verbrechensserie. Gut ein Dutzend Hunde sind in der Gegend zuletzt verschwunden. Auch Pippa wird entführt. Es beginnt eine aufregende Rettungsmission.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2023, Regie: Hanno Olderdissen, Laufzeit: 88 Minuten

"Prey" (VÖ: 8. Dezember)

Epische Kämpfe, eine unbekannte Gefahr und eine tollkühne junge Frau: Im neuen Disney-Film "Prey" legt sich ein Predator mit einem Comanchen-Stamm an. Der außerirdische Trophäenjäger hat aber nicht mit dem Mut von Naru ( Amber Midthunder) gerechnet. Sie ist sich sicher: "Es weiß, wie man jagt. Ich weiß, wie man überlebt." So lässt sich die berüchtigte Kriegerin auch von dem hoch entwickelten Predator nicht ins Bockshorn jagen. Fortan sagt sie der Kreatur den Kampf an, um die Comanchen vor dem sicheren Tod zu bewahren. David gegen Goliath? In Disneys Action-Spektakel "Prey" bekommt es selbst der Predator mit der Angst zu tun. Das "Predator"-Prequel ist eine blutige Zeitreise ins Jahr 1719 und definitiv nichts für Zartbesaitete.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2022, Regie: Dan Trachtenberg, Laufzeit: 96 Minuten