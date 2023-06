Nach EA setzt auch Publisher Ubisoft auf die Kultmarke "Star Wars": 2024 soll mit "Outlaws" ein Open-World-Abenteuer im legendären Science Fiction-Universum erscheinen.

Mit einem Render-Trailer im Rahmen des aktuellen Xbox-Showcase gab Ubisoft erste Einblicke in sein "Star Wars"-Spin-off "Outlaws". Dass der französische Publisher und sein schwedisches Entwicklerteam Massive Entertainment auf die Grundidee einer Open World setzen, dürfte niemanden überraschen, schließlich ist man bekannt für offen gestalteten Welten - wie sie etwa "Assassin's Creed", "The Division" oder "Far Cry" bieten.

Gaunerin mit Nix in der Hinterhand

Zeitlich ist "Star Wars Outlaws", das in Kooperation mit Lizenzhalter LucasFilm Games entsteht. zwischen den Ereignissen aus den Filmen Episode 5 und 6 angesiedelt. In den unruhigen Zeiten, in denen das Imperium die Rebellen-Allianz endgültig schlagen will, erblüht auch die kriminelle Unterwelt, so das Setting. Die Hauptrolle ist weiblich besetzt: Kay Vess (Humberly González) ist eine Ganovin und Überlebenskünstlerin vom Schlage eines Han Solo, die sich im Verlauf der Handlung auf ihren Reisen zu verschiedenen Planeten auch mit anderen Kriminellen auseinandersetzen muss. An ihrer Seite ist kein Roboter, sondern ein Alien-Haustier namens Nix.

Die Veröffentlichung ist grob für 2024 geplant. Erscheinen wird "Outlaws" auf Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5.

Ubisofts Open-World ist nicht der einzige neue "Star Wars"-Titel: EA, eine Zeit lang alleiniger Lizenznehmer, veröffentlichte unlängst "Jedi Survivor". Quantic Dream wiederum arbeitet an dem Action-Adventure "Star Wars Eclipse", das chronologisch etwa 200 Jahre vor Episode 1 angesiedelt ist.

Ein weiterer Trailer soll Einblicke ins Gameplay geben. Er feiert am Montag, 12. Juni, um 19 Uhr auf Ubisofts YouTube-Channel Premiere.

Star Wars Outlaws: Offizieller Weltpremiere-Trailer

Copyright: Ubisoft