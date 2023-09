Willkommen in der New Yorker Unterwelt der 1970er-Jahre: Die "John Wick"-Prequel-Serie "The Continental" erzählt von der Vergangenheit des titelgebenden und berühmt-berüchtigten Hotels - und zwar mit halsbrecherischer Action in gewohnt stylishem Gewand.

Das Phänomen John Wick ist eigentlich ganz schön verrückt: Ein paar Gangster töten einen kleinen Hund, und dann wird daraus eine mehrteilige Action-Reihe, die mehr als eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielt. Auch die Zahl erlegter Feinde in bislang vier Actionkrachern mit Keanu Reeves ist irre: Mehr als 400 Menschen mussten bereits dranglauben. Mit lässigen Sprüchen, mitreißend choreografierten Kampfszenen und viel, viel Blei in der Luft setzte "John Wick - Kapitel 4" im Frühjahr als Neo-Noir-Actionfilm einmal mehr Maßstäbe.

Ein wichtiger Schauplatz der Filmreihe ist "The Continental". Das Hotel dient als Zufluchtsort für Auftragskiller - und eines ist im Assassinen-Refugium klar: Gewalt ist in den neutralen Zonen absolut tabu, bei Zuwiderhandlung droht lebenslange Ächtung und ein Kopfgeld, das es in sich hat. Die Miniserie "The Continental" (ab 22. September, Prime Video) ergründet die Vorgeschichte des berühmt-berüchtigten Hotels. In drei Episoden à 90 Minuten tauchen die Macher um die Regisseure Albert Hughes und Charlotte Brandstrom in das New York der 1970er-Jahre ein.

Action-Ikone Mel Gibson ist als Gangsterboss dabei

Entsprechend dürfte John Wick keine Rolle spielen. Statt sich an die Fersen des populären Helden zu hängen, folgt die Geschichte Winston Scott (Colin Woodell). Der kehrt nicht ganz freiwillig in das "Continental" ein. Sein verschwundener Bruder Frankie (Ben Robson) hat bei seinem Abtauchen ein wichtiges Artefakt aus dem Hotel gestohlen - und Winston soll es zurückholen. "Wenn nicht, hetze ich euch beiden die gesamte Organisation auf den Hals", droht ihm der Hotelmanager Cormac ( Mel Gibson). Doch statt vor den markigen Worten des Gangsterbosses einzuknicken, fasst Winston einen anderen Entschluss: Er will Cormac töten und selbst die Kontrolle über das "Continental" übernehmen.

Angetrieben von dieser tollkühnen Mission taucht Winston in eine unwirtliche Parallelwelt ein. Im Untergrund New Yorks, wo das Recht des Stärkeren gilt und ihn keine Gnade erwartet, bekommen mächtige Gegenspieler schon bald Wind von seinen Ambitionen, das Hotel in seine Gewalt zu bringen. Action mit Stil und Kriminelle, die nicht lange fackeln - schon der Trailer der dreiteiligen Prequel-Serie "The Continental" verspricht bleihaltige Unterhaltung, die dem "John Wick"-Franchise alle Ehre macht. Mehr gab es vor dem Start der Produktion auch für die Presse nicht vorab zu sehen.