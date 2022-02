Nicht wenige Games-Verfilmungen scheiterten famos - umso erstaunlicher, dass sich Hollywood und die neuen Streaming-Giganten davon nicht abschrecken lassen, zahlreiche Vorlagen umzusetzen.

Nicht alle Versuche, Charme, Thrill und Story eines Computerspiels in einen Film oder eine Serie zu übertragen, sind in der Vergangenheit geglückt. Dennoch versucht es die Branche eifriger denn je. Auf diese Produktionen dürfen sich Gamer aktuell besonders freuen.

"Uncharted" (Kino)

Nach fast zehn Jahren Entwicklung und sechs (!) verschiedenen Regisseuren kam am 18. Februar 2022 endlich die Verfilmung einer der erfolgreichsten und charmantesten Videospiel-Reihen der PlayStation-Ära ins Kino: "Uncharted". Im Mittelpunkt des Abenteuers steht Nathan Drake (Tom Holland, "Spider-Man"). Der Nachfahre des berühmten Entdeckers Sir Francis Drake ist auf den Spuren des größten Schatzes aller Zeiten. Doch sein Mentor Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) und er sind nicht die einzigen, die es auf das Gold abgesehen haben.

Obwohl sich die Geschichte weitgehend an Teil 4, "A Thiefs End", orientiert und manche Szenen aus anderen Ablegern fast eins zu eins übernommen wurden, darunter die übertriebene Flugzeugsequenz aus "Uncharted 3", bemängelten nicht wenige Kritiker, dass es dem Film letztlich an Herz und Identität fehle. Vielmehr wirke "Uncharted" wie eine generische Schatzsuche rund um den Globus. Ein Film, der auf einem Spiel basiert, das wiederum auf deutlich besseren Filmen basiere, so das einhellige Urteil der Presse. Doch das schreckte die Fans nicht. Bereits an seinem ersten Kino-Wochenende spülte "Uncharted" weltweit rund 139 Millionen US-Dollar in Sonys Kassen - bei geschätzten Produktionskosten von 120 Millionen Dollar.

"The Cuphead Show!" (Netflix)

Das PC- und Konsolen-Spiel "Cuphead" sieht aus wie ein Cartoon aus den 30er-Jahren, wandelt spielerisch auf den Spuren von Baller-Klassikern wie "Contra" und "Mega Man" und lässt sich dabei von einem live eingespielten Jazz-Soundtrack begleiten. Der furios inszenierten Indie-Titel ist allerdings nur etwas für absolute Profi-Gamer: Der Versuch der Brüder Cuphead und Mugman, ihre Seelen zu retten, ist ein äußerst strapaziöser, man möchte fast sagen, frustrierender Endgegner-Marathon.

Wesentlich entspannter: "The Cuphead Show!", die jüngst gestartete Serien-Umsetzung bei Netflix. In zunächst zwölf Folgen (insgesamt sollen 48 geplant sein) wird erzählt, wie sich Cuphead und sein Bruder Mugman (in der deutschen Übersetzung: Tassilo und Pottkopp) auf ihrer heimatlichen Tintenfass-Insel mit dem Teufel höchstpersönlich und anderen fiesen Gestalten anlegen. Der Slapstick-Humor richtet sich primär an ein jüngeres Publikum, aber auch ältere Gaming-Semester dürften bei diesem völlig überdrehten Klamauk-Karneval mit Gesangseinlagen zumindest schmunzeln.

"Halo - The Series" (Paramount+ / Sky)

Seit nunmehr 20 Jahren rettet der Master Chief die Menschheit vor außerirdischen Gefahren wie aktuell in "Halo Infinite" - und die Verkaufszahlen von Microsofts Xbox-Konsolen. Ab 24. März soll der Hype um den grünen Supersoldaten weiter befeuert werden: mit einer Serien-Umsetzung des neuen Streaming-Anbieters Paramount+. In Deutschland wird die Produktion bei Sky zu sehen sein.

Pablo Schreiber ("American Gods") schlüpft in die Rüstung des Master Chief, Natascha McElhone ("Californication") spielt Dr. Halsey und Jen Taylor verkörpert die KI Cortana. Die Verfilmung der Action-Spiele wurde immer wieder angestrebt - und ebenso oft verworfen und verschoben. Ein jüngst veröffentlichter Trailer deutet aber ein hohes Produktionsniveau an und macht nicht nur Gamern Lust auf mehr. Darin zu sehen: die Spartan-Supersoldaten, die Covenant-Aliens (samt ihrer Energieschwerter), zahlreiche Fahrzeuge aus den Spielen ... Nur die Ringwelt fehlt bislang.

Die Geschichte der Serie soll diverse Elemente des aus Videospielen, Comics, Romanen, Filmen und Serien bestehenden Kanons aufgreifen, sich aber unabhängig und teils abweichendend entwickeln. Dazu hat sie auch reichlich Gelegenheit: Paramount+ hat bereits vor dem Start eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

"Sonic the Hedgehog 2" (Kino), "Sonic Prime" (Netflix) und "Knuckles-Show" (Paramount+)

Völlig blau rasen? Das darf nur einer: Sonic The Hedgehog. Segas Kult-Igel feierte 2020 als Realfilm mit computeranimiertem Helden und einem famosen Jim Carrey als Bösewicht seine durchaus unterhaltsame Kinopremiere und spielte weltweit über 320 Millionen US-Dollar ein. Am 31. März 2022 startet Teil zwei - und schon im Vorfeld kündigten Sega und Paramount ein drittes Kinoabenteuer an. Der Kampf gegen Dr. Robotnik und seinem neuen Partner Knuckles geht also in die Verlängerung.

Netflix arbeitet zudem an einer animierten Serie namens "Sonic Prime". Die 24 "Vollgas"-Folgen, in den das Schicksal eines neuen Multiversums in den Handschuhen von Sonic liegt, sollen ebenfalls noch 2022 abrufbar sein. Und auch Gegenspieler "Knuckles" bekommt 2023 eine eigene Serie - beim neuen Streaming-Anbieter Paramount+.

"Borderlands"

Schräge Charaktere, Non-stop-Action und Tonnen an "Loot" prägen die "Borderlands"-Reihe von Entwickler Gearbox. Die Verfilmung der Science-Fiction-Shooter durch das Studio Lionsgate wurde bereits im Juni 2021 abgedreht. Details über die Story sind bislang dennoch nicht bekannt. Fest steht, dass Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett ("Herr der Ringe") in die Rolle der legendären Diebin Lilith schlüpfen und Kevin Hart ("Jumanji") als Soldat Roland auftreten wird. Darüber hinaus wird Jamie Lee Curtis als Tannis zu sehen sein, Jack Black wird Roboter Claptrap die Stimme leihen.

Regisseur Eli Roth ist sich seiner Sache offenbar sicher: Für ihn stelle der Film, der im Lauf des Jahres 2022 in die Kinos kommen soll, eine perfekte Symbiose dar - alle Videospielfans würden demnach den Film lieben, und alle ohne Kenntnisse werden nach dem Film die Spiele spielen wollen.

Claptrap really wanted to let you all know he made it down the stairs safely. That, and the production of #BorderlandsMovie has officially wrapped! See you at the theaters in 20 💣 💣 pic.twitter.com/69NFljVjDc — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 22, 2021

"Super Mario"

Schon 1993 wurde "Super Mario Bros" verfilmt: mit Bob Hoskins und Dennis Hopper. Trotz der prominenten Besetzung ging der Streifen nicht nur als eine der ersten, sondern auch als eine der schlechtesten Spiele-Verfilmungen in die Geschichte ein. Das für Weihnachten 2021 geplante Kino-Comeback in Form eines Animationsstreifens kann also nur besser werden - zumal sich die Liste der Synchronsprecher wie das Who-is-Who Hollywoods liest. Chris Pratt wird Mario die Stimme leihen. Ebenfalls mit an Bord sind unter anderem Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") als Prinzessin Peach, Jack Black als Bowser und Seth Rogen als Donkey Kong.

"The Last of Us"

Parasitäre Pilzsporen verwandeln ein Großteil der Menschheit in willenlose Monster: Auf Basis des postapokalyptischen Abenteuers "The Last of Us" (2013) entsteht derzeit in Kanada eine aufwendige und sündhaft teure HBO-Serie, die wohl aber erst 2023 zu sehen sein wird, wie Channel Programming President Casey Bloys in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" verriet. "Game of Thrones"-Darstellerin Bella Ramsey spielt die junge Ellie, Pedro Pascal (ebenfalls "Game of Thrones" und "The Mandalorian") verkörpert ihren Mentor Joel. Merle Dandridge wird - wie im Spiel - die Firefly-Anführerin Marlene spielen, Gabriel Luna wird als Tommy zu sehen sein.

"BioShock"

Mit "The Witcher" und anderen Videospiel-Umsetzungen begeisterte Netflix bereits ein Millionenpublikum. Nun hat der Streamingdienst einen weiteren dicken Games-Fisch an der Angel: "BioShock". Via Twitter verkündete der Streaming-Anbieter: "Netflix, 2K und Take-Two Interactive kooperieren, um eine Film-Adaption des Videospiel-Franchises 'BioShock' zu erschaffen."Sehr viel mehr Informationen gibt es bislang allerdings nicht. Wer sich den Tweet jedoch genauer anschaut und zwischen den Zeilen liest, kann Rückschlüsse ziehen, dass die Netflix-Adaption sich vor allem an dem 2007 erschienenen ersten, möglicherweise auch am zweiten Teil der Spielereihe orientiert. Dafür spricht auch die Unterwasser-Kulisse des Bildes im Tweet, die zudem den Charakter Big Daddy zeigt. Teil drei, "Infinite", war indes in einer Wolkenstadt angesiedelt.

"We all make choices, but in the end our choices make us."



Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Weitere Games-Verfilmungen im Überblick