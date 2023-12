In den vergangenen Monaten bestimmte Kanye West wegen antisemitischer Äußerungen immer wieder die Schlagzeilen. Nun bat der Rapper wegen seiner Entgleisung um Entschuldigung. Das nehmen ihm jedoch nicht alle ab.

Er sei wahlweise "Hitler-Fan" oder "liebe Nazis": Die antisemitischen Äußerungen, die Kanye West in den vergangenen Monaten verbreitete, haben für Kopfschütteln und Entsetzen gesorgt. Dazu schuf der Musiker durch Posts in den sozialen Medien immer wieder einen Nährboden für Verschwörungstheorien. Nun ruderte der 46-Jährige - mittlerweile unter dem Künstlernamen Ye bekannt - öffentlich zurück. Via Instagram und X teilte der Rapper ein Statement in hebräischer Sprache.

Darin bringt West zum Ausdruck, sich "aufrichtig" bei der jüdischen Gemeinschaft entschuldigen zu wollen. Die Konsequenzen seiner "Worte und Handlungen" seien nicht gewollt gewesen. Er schreibt: "Es war nicht meine Absicht, zu verletzen oder jemanden verächtlich zu behandeln, und ich bedaure zutiefst jeden Schmerz, den ich möglicherweise zugefügt habe." Außerdem gelobte er Besserung: In der Zukunft wolle er sensibler und verständnisvoller sein, versicherte Kanye West.

"Kanye Chance": Zentralrat der Juden nimmt Entschuldigung von Kanye West nicht ernst

Der plötzliche Sinneswandel stößt nicht allerorten auf Verständnis. Besonders das Timing irritiert: Schließlich erscheint in zwei Wochen das neue Album des Künstlers, "Vultures". Entsprechend wurden Zweifel an der Aufrichtigkeit der Entschuldigung laut. Unter anderem bezog der Zentralrat der Juden eindeutig Stellung unter dem Post. "Kanye Chance, dass wir eine Entschuldigung so kurz vor dem Albumrelease als aufrichtig betrachten", kommentierte die Institution unter dem Post von Kanye West.

Seit Oktober 2022 schrieb der 46-Jährige mehrfach Negativschlagzeilen und wurde wegen seiner judenfeindlichen Äußerungen zeitweise von X, damals noch Twitter, verbannt. Außerdem beendeten Marken wie Adidas mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit West. Trotzdem gastierte West wenige Wochen später im Podcast des ultrarechten Verschwörungstheoretikers Alex Jones. In dem Gespräch bekannte der Musiker damals unter anderem, er "liebe Nazis".

Erst vor zwei Wochen machte ein Mitschnitt einer Listening Session die Runde, während der sich West mit Jesus Christus und Adolf Hitler verglich. Auch in den Songs von Wests neuem Album finden sich zweifelhafte Textzeilen. In einem Lied heißt es etwa: "Ich umgebe mich noch immer mit Juden / Management? / Nein, ich lasse sie nur meinen Schmuck machen."