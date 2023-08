Lange ist es her, dass sich Topmodel Linda Evangelista der Öffentlichkeit zeigte. Doch nun ist die 58-Jährige zurück und ist auf dem Cover der September-Ausgabe der "Vogue" zu sehen - gemeinsam mit weiteren Supermodels wie Naomi Campbell.

Linda Evangelista gehört zu den Topmodels der 90er-Jahre und prägte damals mit Models wie Cindy Crawford und Naomi Campbell die Modewelt. Doch für lange Zeit zog sich die 58-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück. Grund dafür waren diverse Beauty-Eingriffe, durch die sie - laut eigenen Aussagen im Jahr 2021 - "dauerhaft deformiert" aussah. Nun ist Evangelista zurück - und das mit einem Cover, was auf Social Media jetzt schon für Begeisterung sorgt.

Das Model wird das Cover der September-Ausgabe der "Vogue" zieren. Auf Instagram teilte sie bereits den Foto mit ihren Fans. Das Besondere ist: Sie ist nicht das einzige Supermodel der 90er-Jahre, was auf der Titelseite zu sehen sein wird. Gemeinsam mit ihren Model-Kolleginnen Cindy Crawford, Christy Turlington und Naomi Campbell posierte sie für das Magazin-Cover.

"Schön, euch alle zusammen zu sehen!"

"Wiedervereinigung für diesen freudigen Moment mit Cindy, Christy und Naomi auf dem Cover der September-Vogue", lautet Evangelistas Bildunterschrift. Ihre Fans auf Instagram zeigten sich begeistert. "Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die bei jeder Haarfarbe und -länge so umwerfend aussieht wie Frau Linda Evangelista!", schrieb eine Followerin. "Schön, euch alle zusammen zu sehen!" und "Linda Evangelista, zweifelsohne eine der schönsten und meistfotografierten Frauen der Welt" sind nur wenige der weiteren Kommentare.

Laut einigen Fans fehlt ein Supermodel auf dem Cover: "Ich bin schockiert, dass Claudia Schiffer nicht dabei ist. Auch wenn sie nicht mein Favorit war, war sie eine der Ikonen", lautet ein Kommentar. "Wo ist Claudia Schiffer?", fragte ein Fan. Laut einer Followerin hätte auch noch Gisele Bündchen dabei sein sollen.

Für das Shooting ohne weitere Supermodels gibt es eine Erklärung: "Vogue" berichtet über die die vierteilige Dokuserie "The Super Models", die am 20. September auf Apple TV+ startet, und in der Einblicke der erfolgreichen Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington gezeigt werden. Regie führten Roger Ross Williams und Larissa Bills.