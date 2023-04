Nach dem großen Staffelfinale der ZDF-Reihe "Die Bergretter" löst sich die größte Sorge der Fans in Wohlgefallen auf.

Beim Staffelfinale der ZDF-Reihe "Die Bergretter" am Donnerstagabend war einiges los: NASA, Experimente in den Bergen, ein verschwundener Sohn. Und dazu kam die Frage, ob Markus Kofler ( Sebastian Ströbel) wirklich Ramsau und seine Freunde verlässt, um mit Nina ( Josephin Busch) für unbestimmte Zeit auf eine Himalaja-Expedition zu gehen ... Doch am Ende konnten die Fans des beliebten Formats aus den Alpen auftatmen, denn in letzter Minute entschied sich der Bergretter zu bleiben - womit die 14. Staffel der ZDF-Reihe endete. Doch wie geht es nun weiter?

Für die Darsteller bleibt keine Zeit zum Ausruhen - und das ist die gute Nachricht: Seit Februar 2023 wird die 15. Staffel gedreht, die wieder insgesamt sechs Folgen in Spielfilmlänge beinhalten wird. Die Dreharbeiten sollen bis September 2023 andauern. Gedreht wird wieder in Ramsau am Dachstein. Der Hauptcast bleib dabei. So werden unter anderem Sebastian Ströbel, Luise Bähr, Robert Lohr, Markus Brandl und Michael Pascher zu sehen sein. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.