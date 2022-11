Wie spielt sich das neue "Call of Duty: Modern Warfare 2"? Was sind die größten Aufreger, Neuheiten und Überraschungen? Alles zum Hype-Shooter von Activison Blizzard.

Infinity Ward stand unter Erfolgsdruck bei der Produktion von "Call of Duty: Modern Warfare 2": Der 2019 erschienene Vorgänger "Modern Warfare" zählte zu den bislang erfolgreichsten Teil der Ego-Shooter-Reihe. Entsprechend ambitioniert ging das Studio zu Werke - und wurde mit einem fulminanten Start belohnt: In den ersten drei Tagen nach seiner Veröffentlichung am 28. Oktober 2022 hat der Titel für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen weltweit mehr als 800 Millionen Dollar eingespielt. Aber ist das Spiel auch gut oder manchmal auch nur gut gemeint? Hier gibt's die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie packend ist der Story-Modus von "Modern Warfare 2"?

Helden brauchen ebenbürtige Gegenspieler. Das ist im Action-Kino nicht anders als in Videospielen. In "Call of Duty: Modern Warfare 2" ist die Antwort auf die Frage "Wer sind die Bösen?" angenehm komplex. Gesucht wird die Antwort in einer sechs- bis achtstündigen Kampagne für Solospieler. Die bekannte Task Force 141 soll darin die Drahtzieher einer Bedrohung für die USA finden und deren finsteren Pläne vereiteln. Iraner, Russen, Terroristen von Al Qatala (bekannt aus "Modern Warfare" von 2019) und ein südamerikanisches Drogenkartell zählen zur Liste der üblichen und unüblichen Verdächtigen.

Der Weg zur Wahrheitsfindung (und zur Rettung der westlichen Welt) ist natürlich kein leichter und mit unzähligen virtuellen Leichen gepflastert. Action ist selbstredend das dominierende Element, aber eben nicht das ausschließliche. In keinem guten Thriller darf der Sinnspruch fehlen: Traue niemandem! Das gilt auch für die "Call of Duty"-Reihe. "Modern Warfare 2" ist da keine Ausnahme und neben einigen überraschenden Plot-Twists kann auch das Ende mit einer Schlusspointe aufwarten, die nicht zu erwarten war.

Wie abwechslungsreich ist die Kampagne von "Modern Warfare 2"?

Fans der Marke freuen sich über ein Wiedersehen mit Haudegen wie Johnny "Soap" MacTavish, Simon "Ghost" Riley oder Captain John Price. Dazu kommen neue Helden aus mexikanischen Spezialkräften.

Die aktuelle Tour de Force führt unter anderem nach Mexiko, Spanien, Amsterdam. Ölplattformen, Häfen, Schiffe, Innenstädte, Hinterhöfe, Canyons, Plantagen und viele andere Schauplätze sorgen für Abwechslung. Gekämpft wird meist zu Fuß, aber auch in (und auf) Fahrzeugen, auf dem Wasser und in der Luft.

Ebenso vielseitig sind die Gameplay-Elemente. Natürlich dominieren hitzige Schusswechsel das Geschehen, doch manchmal ist es auch nötig, unentdeckt zu bleiben. In letzteren Momenten hat "Modern Warfare 2" mehr mit der Stealth-Reihe "Hitman" gemein als mit einem klassischen Ego-Shooter. Mal ist man auf sich allein gestellt, mal im Team. Elemente wie das Sammeln von Informationen, Crafting mit gefundenen Gegenständen oder Dialoge wie in Adventures sorgen ebenfalls für frischen Wind. Leider sind diese Momente selten, denn sie bieten einen reizvollen Kontrast zu den brachialen Action-Szenen.

Alles in allem ist der Mix aus rasantem Geballere, Nervenkitzel-Stealth-Momenten, Scharfschützen-Operationen, strategisch-kalkulierter Luftunterstützung, Tauchen, Klettern und rasanten Verfolgungsjagden gelungen.

Welches Potenzial bleibt ungenutzt?

Im permanenten Kugel-Gewitter fällt ein Moment der Ruhe besonders auf. Eine Mission führt Spieler nach Amsterdam. Die ersten Momente in der akkurat nachgebauten niederländischen Metropole geben Spielern die Zeit, sich an den Grachten und die Stadt wie ein Tourist zu umzusehen. Klar, das Ganze endet in großem Getöse, aber die Minuten davor, in denen man die Atmosphäre der Stadt ungestört aufsaugen kann, sorgen für einen reizvollen Kontrast zu den temporeichen Action-Szenen davor und danach. Derlei Augenblicke würde man sich öfter in der Kampagne wünschen. Hier könnte man von der Dramaturgie des Kinos oder der Musik noch viel lernen, denn dort gilt: Die Pausen sind ebenso wichtig wie die lauten und schnellen Momente.

Was sind die drei größten Aufreger in "Modern Warfare 2?

"Wir machen keinen Kommentar zu aktuellen Ereignissen. Wir sind von ihnen inspiriert", erklärte Narraitve Director, Brian Bloom, bereits im Vorfeld der Veröffentlichung - und hatte wohl diese Szene im Hinterkopf: Schon in den ersten Minuten wandelt "Modern Warfare 2" auf dem schmalen Grat nahe des kalkulierten Tabubruchs, wenn man als Spieler einen Marschflugkörper auf einen weißhaarigen iranischen General namens "Ghorbrani" lotst. Eine mögliche Anspielung auf die Tötung des echten iranischen Generals Qasem Soleimani am 2. Januar 2020 im Irak durch eine US-Drohne.

Ebenefalls irritiert zeigt sich das Management des 5-Sterne-Hotels "The Conversatorium", das im Spiel unter dem Namen "Breenbergh" auftaucht - und in Schutt und Asche gelegt wird. "Wir haben zur Kenntnis genommen, dass unser Haus der unerwünschte Schauplatz des neuen 'Call of Duty' ist", zitiert die Takeszeitung "De Volkskrant" einen der Betreiber, die angesichts der "offensichtlichen und ungewollten Beteiligung" über eine Klage nachdenken.

In einer weiteren Szene versagt das Gespür für Realismus des Studios Infinity Ward und kippt ins unfreiwillig Komische: Bei einer Mission an der mexikanisch-amerikanischen Grenze muss man auf der Suche nach der Zielperson private Häuser stürmen. Die Bewohner sind natürlich überrascht oder erschrocken über die Eindringlinge. Manche reagieren auch wütend über das Eindringen. Stellt sich die Frage, wie man die Zivilisten beruhigt. Die Lösung, die Infinity Ward vorschlägt: Deeskalation, indem man mit seiner Waffe auf die Zivilisten zielt. Man muss kein Anti-Agressionstraining besucht und auch keine Sondereinsatzkommando-Ausbildung absolviert haben, um zu ahnen, dass das nicht der richtige Weg sein kann.

Besonders irritierend an diesem absurden Moment im Spiel: Das Gameplay hätte eine clevere Lösung durchaus erlaubt, denn an anderen Stellen im Spiel muss man die richtige Antwort aus mehreren Möglichkeiten auswählen. Diese Mechanik hätte auch in dieser Passage Sinn ergeben. Fazit: Zivilisten mit vorgehaltener Knarre bedrohen, um sie zu beruhigen? Geht in die Geschichte von "Call of Duty" ein - als einer der größten Fails.

Warum sorgt dieser weibliche Bösewicht für so viel Aufruhr im Web?

Unvergessliche Bösewichte hat nicht nur die James Bond-Reihe hervorgebracht, sondern auch "Call of Duty". In "Modern Warfare 2" sind gleich mehrere am Werk. Aber ein weiblicher Schurke versetzt das Internet in mehr Aufruhr als die männlichen Kollegen: Valeria Garza, ihres Zeichens Chefin der mexikanischen Gangster. Einer der Gründe, warum die Figur im Internet viel diskutiert wird: In Sachen Gefühlskälte und Skrupellosigkeit steht die Femme fatale den männlichen Tyrannen in nichts nach. Die Schauspielerin Maria Elisa Camargo, die dem Charakter Aussehen, Gestik, Mimik und Stimme lieh, war überwältigt vom Interesse an ihrer Rolle und dem damit einhergehenden Anstieg ihrer Follower auf Social Media.

Im deutschsprachigen Raum sorgt die Figur Valeria Garza ebenfalls für Aufsehen. Das liegt an der bekannten Synchronstimme. Pop-Star Elif haucht der Gangster-Chefin in der Lokalisation Leben ein. Auf der Seite der "Guten" hört man Influencerin Lara Loft als Kate Laswell.

Welche Kontroverse betrifft nur PC-Spieler?

Mit einer Sicherheitsmaßnahme hat sich Activision nicht nur Freunde gemacht: Die PC-Version von "Call of Duty: Modern Warfare 2" ist nur spielbar, wenn Spieler ihre Handy-Nummer preisgeben. Der Battle.net- oder Steam-Account muss mit dem Smartphone verknüpft werden. Activision rechtfertigt dies als Sicherheitsmaßnahme gegen Cheater. Zudem solle die Kenntnis der Telefonnummer helfen, bei Verdacht auf Kontomissbrauch schneller Kontakt zum rechtmäßigen Eigentümer aufnehmen zu können. SMS Protect nennt sich diese Vorgehensweise.

Kritiker prangern die Neugier auf die Telefonnummer als einen Eingriff in ihre Privatsphäre ein und rufen nach mehr Datenschutz.PC-Spieler, die bereits "Warzone"-Erfahrung haben, dürfte dieses vermeintliche Novum nicht mal zum Gähnen bringen: Für das Free-To-Play "Warzone" muss man bereits seine Mobilnummer angeben.

Wie beeindruckend ist die Grafik?

Ist die Story im Single-Player-Modus packend? Ist das Gameplay für Multiplayer und Kampagne gut ausbalanciert? Neben diesen elementaren Fragen brennt eine andere den Neugierigen besonders unter den Nägeln: Wie schlägt sich "Modern Warfare 2" auf den neuen Konsolen und leistungsstarken PCs?

Die Antwort: beeindruckend. "Modern Warfare 2" glänzt im Kampagnen-Modus mit Liebe zum Detail in den Texturen, realistischen Physik-Effekten, kinoreifer Zerstörungswut und lebensechten Bewegungen und glaubwürdiger Mimik der Figuren. Für Letzteres sorgt das moderne Motion-Capturing realer Schauspieler. Auch die Grafik in den Multiplayer-Maps wirkt detailreicher als in den Vorgängern.

Zu verdanken ist die opulente Optik der studioeigenen IW-Engine (das Kürzel steht für Infinity Ward). Bei der neuesten Version wurde unter anderem an einer Technik zur realistischen Darstellung von Wasser gefeilt. Nicht nur, weil es hübsch aussieht, sondern weil das feuchte Element eine wichtige taktische Rolle spielt.

Natürlich ist die Grafik von "Modern Warfare 2" für PS5 und Xbox Series X/S deutlich beeindruckender und flüssiger als in den Versionen für die Vorgänger PS4 und Xbox One. PC-Spieler dürfen sich in einer Flut an Einstellmöglichkeiten und Optionen verlieren.

Was darf man vom Spec-Ops-Modus erwarten?

Während in anderen "Call of Duty"-Spielen der Zombie-Modus das Gameplay um eine Nuance erweitert, setzt Infinity Ward auf das Comeback des Spec-Ops-Modus. In den Spezialeinheiten-Multiplayer-Missionen kommen Fans von kooperativem Gameplay voll auf ihre Kosten. Drei Spec-Ops-Klassen stehen zur Wahl: Assault (verbesserte Panzerung), Medic (schnelle Wiederbelegung) und Engineer (verbesserte Item-Nutzung).

Zum Start am 28. Oktober stehen drei Co-Op-Missionen für zwei Spieler zur Wahl. "Low Profile" nennt sich die Nachtmission, deren Gameplay von Stealth geprägt ist. Die Herausforderung: unentdeckt bleiben, den Ort infiltrieren und Informationen finden. "Denied Area" ist eine Fahrzeugmission, in der gegnerische Geschütztürme ausgeschaltet werden müssen. In "Defender: Mt Zaya" müssen Spieler mehrere Wellen gegnerischer Horden abwehren.

Ab 14. Dezember sollen Raids hinzukommen, vermutlich im Rahmen des Season 1-Updates. Laut Infinity Wards bieten die 3-Spieler-Raids ein echtes Novum für die Serie. Sie sind zudem als "direkte Fortführung der Kampagne" zu verstehen.

Welche grundlegende Unterscheidung gibt es bei den Multiplayer-Maps?

Die Maps für "Call of Duty: Modern Warfare 2" teilt Infinity Ward in zwei große Gruppen: Core Maps sind kleine Karten, die klassisches Multiplayer-Feeling mit erkennbaren Laufwegen und klaren Sichtlinien bieten. 6vs6-Modi wie Team Deathmatch, Domination, Geiselrettung und Search & Destroy sind hierfür prädestiniert.

Die andere Kategorie sind die Battle Maps. Sie sind für große Schlachten gedacht. Mitbewerber EA zeigt dieses Konzept in der "Battlefield"-Reihe. Die Battle Maps spielen für zwei Modi eine Rolle: Ground War und Ground War Invasion. Ground War wurde erstmals 2019 in "Modern Warfare" vorgestellt. In beiden Modi treffen deutlich mehr Spieler aufeinander als in den Core Maps. Spawnende Fahrzeuge gehören hier zum Gameplay. Invasion ist recht ähnlich wie Ground War, allerdings werden die realen Spieler hier noch durch Bots ergänzt. So stehen in Invasion bis zu 64 Soldaten auf dem Feld (je 12 pro Team sind Bots). Das Ziel: Last Team Standing.

Die "Modern Warfare 2"-Online-Matches werden aus zwei Gründen sicher gut besucht sein: zum einen aufgrund der Popularität der "Call of Duty"-Marke an sich. Dazu kommt Crossplay: Spieler aller Plattformen können aufeinander treffen.

Welche anderen Spielmodi sind neu?

Ground War und Ground Invasion sind nicht die einzigen frischen Mehrspieler-Modi. Bei Prisoner Rescue muss ein Team eine Geisel verteidigen. Das andere Team will den Gefangenen befreien. Gelingt dies, begleitet ein Spieler den Befreiten, während die anderen versuchen, die beiden zu schützen. Das Konzept vereint Belagerungs- und Breaching-Taktiken erstmals in "Call of Duty" und erinnert an Ubisofts "Rainbow Six: Siege". Damit alle Mitspieler sowohl die defensive als auch die offensive Perspektive einnehmen, werden nach einer Weile automatisch die Rollen getauscht. Verletzte Teamkameraden können geheilt werden, Respawn gibt es nicht.

Bei Knockout dreht sich alles um eine Geldtasche, die zu Beginn jeder Runde in der Mitte der Map liegt. Wer sie ergattert, wird für alle erkennbar zum Ziel. Knockout ist ein Mix aus Gunfight und 6vs6-Konstellation - oder auch eine Mischung aus Capture The Flag und Cyberattack. Wie bei Prisoner Rescue können Teammitglieder wiederbelebt werden, aber es gibt keinen automatischen Respawn. Das Gewinnerteam ist dasjenige, welches entweder am Ende die Geldtasche besitzt hat oder alle Gegner getötet hat.

Eine Renaissance feiert auch der Third-Person-Modus, der taktisch neue Perspektiven eröffnen. Deshalb gibt es eigene Multiplayer-Playlists nur für Matches aus der Schulterperspektive.

Klassiker-Modi sind natürlich weiterhin vertreten. Unter anderem: Frei für alle für Einzelmämpfer, Team Deathmatch, Domination, Headquarters, Control, Search & Destroy ...

Welche neuen Moves gibt es?

"Call of Duty: Modern Warfare 2" kann mit neuen Mechaniken hinsichtlich der Bewegungen der Soldaten aufwarten. Schwimmend und tauchend darf man sich unerkannt unter Wasser heranpirschen - oder aus einer brenzligen Situation befreien. Unter Wasser kann man mit bestimmten Waffen sogar schießen. Dass das eigene Blickfeld durch das Wasser verschwommen wirkt, erhöht den Realismus.

Der taktische Sprint und der Slide, mit dem man rutschen kann, sind bekannte Bewegungsmuster. Bei "Modern Warfare 2" kommt der Hechtsprung (Dive) hinzu. Eingeleitet wird er durch die Kombi aus taktischem Sprint und der Ducken-Taste. Mit dem Hechtsprung kann man durch ein Fenster springen oder einem Kugelhagel entgehen.

Während sich die Soldaten bisher automatisch bis ganz oben zogen, wenn sie eine Kante ergriffen haben, können sie nun an der Kante hängenbleiben und diese Deckung nutzen oder eine Waffe abfeuern.

Auch das Fahrzeug-Gameplay wurde erweitert: Spieler können sich nun aus dem Fahrzeugfenster lehnen, während der Fahrt schießen, auf Autodächer und Pickup-Ladeflächen springen. Realistisch ist auch das neue Schadensmodell mit zerstörbaren Türen und Reifen - ganz im Gegensatz zu jenen Momenten, in denen man als Fahrer aufs eigene Dach steigt und auf Gegner ballert, während das Fahrzeug wie von Geisterhand weiter gelenkt wird und sein Tempo beibehält.

Welche neuen Gadgets gibt es?

Feldaufrüstungen (Field Upgrades) kennt man von "Modern Warfare" von 2019. Zu den neuen Aufrüstungs-Gadgets zählt die Tactical Camera, die sich werfen oder an Wände kleben lässt. Die Bohrsprengladung Drill Charge wird an einer Wand angebracht, um auf der anderen Seite zu detonieren.

Eine aufblasbare Gummipuppe im Krieg dient nicht dem Vergnügen einsamer Soldaten, sondern ist ein taktisches Element zur Verwirrung der Gegner. Die Attrappe lenkt Wachen kurzfristig ab. DDOS wiederum ist eine Art EMP-Waffe, die einen Impuls aussendet. Dieser macht gegnerische Elektronik und Fahrzeuge unbrauchbar. Ebenfalls dabei sind Klassiker wie aufstellbare Deckung, Trophy-System, Taktik-Einstieg und die Aufklärungsdrohne.

Zu den Feldausrüstungen gesellen sich die altbekannten taktischen Ausrüstungen (Blend-, Gas- und Rauchgranaten, Herzschlagsensor, Stim-Shot ...) sowie die tödlichen Ausrüstungen (Claymore, Molotow-Cocktail, C4, Splittergranate, Thermit ...),

Auch Perks (besondere Fähigkeiten des Soldaten) sind wieder vertreten. Neu beim Perk-System: Man startet mit den Basic-Perks, nach vier Minuten folgt der Bonus-Perk, nach acht Minuten der Ultimate-Perk. Was darin enthalten ist, legt man vor dem Match selbst fest. Bestimme Erfolge können die Perks beschleunigen.

Welche Progressions-Systeme sind in "Modern Warfare 2" dabei?

Die "Call of Duty"-Reihe hat gleich mehrere Elemente, mit denen die Sammelleidenschaft gefördert werden soll, um für nachhaltige Motivation zu sorgen. Die Waffenschmied-Funktion, mit der die eigenen Waffen mit vielen Details individualisiert werden können, wurde verfeinert. So lassen sich manche Aufsätze, die man als Belohnung erspielt hat, auf mehreren Waffen anbringen, ohne diese für jede Knarre separat freispielen zu müssen.

Auch Trophäenjäger kommen auf ihre Kosten: In der Kampagne und dem Koop-Modus "Spezialeinheit" lassen sich 25 Trophäen verdienen. Diese erhält man zur Belohnung, wenn man bestimmte Herausforderungen meistert - beispielsweise in einem bestimmten Level unentdeckt bleiben, in einem anderen keine Waffen benötigen oder in einem dritten, drei Feinde unter Wasser töten.

Zum Start der Season 1 am 16. November kommt ein neuer Battle Pass. Die erspielte Prestige wird nach jeder Saison zurückgesetzt, damit Spieler langfristig am Ball bleiben. Weitere Progressions-Systeme sind der Militäry Rank (maximal 55), die Waffenplattformen mit freischaltbaren Aufsätzen, Special Ops Kits mit Rängen, Base Operator (18 Operator können freigeschaltet werden), tägliche Challenges und zusätzliche Challenges, die man durch Gewinne angeboten bekommt.

Wann kommt das neue "Warzone"?

Der Free-To-Play-Modus "Warzone" gehört seit Längerem untrennbar zum "Call of Duty"-Erlebnis. Diesmal allerdings geht es nicht nur um Feintuning: "Warzone 2" ist die neue Generation des Free-To-Play-Ablegers der "Call of Duty"-Serie. Die neue Online-Erfahrung können Spieler allerdings erst einige Wochen nach Release von "Modern Warfare 2" machen. Ab 16. November kann "Warzone 2" gespielt werden, zeitgleich mit dem Live-Service Saison 1.

Schauplatz ist die fiktive westasiatische Wüste Al Mazrah. Unter anderem ist eine Oase vorhanden, eine Dorfruine, ein Steinbruch, eine Erdöl-Fabrik, eine Wasserkraftanlage, ein Höhlensystem, ein Flughafen, eine Festung, ein verlassenes Freizeitresort, ein Hafen und die Hauptstadt Al Mazrah.

Die zweite Generation von "Warzone" wird mit der gleichen Engine erstellt wie "Modern Warfare 2". Auch das Anticheat-System Ricochet kommt bei beiden zum Einsatz.

Der Spielemodus DMZ (Demilitarized Zone) soll als Teil von Warzone 2 Raid-Feeling aufkommen lassen - vergleichbar mit "Hunt: Showdown" oder der "Hazard Zone" bei "Battlefield 2042". Allein oder als Trupp von zwei, drei oder vier Kämpfern geht man ins Einsatzgebiet. Dort sammelt man Beute, während man die Mission erfüllt und verlässt das Match an einem festgelegten Extraktionspunkt.

Welche große Änderung im "Call of Duty"-Erscheinungszyklus bringt "Modern Warfare 2" mit sich?

Wie bei "FIFA" gab es auch bei "Call of Duty" eine neue Ausgabe - bis jetzt. "Call of Duty: Modern Warfare 2" soll der letzte Titel in der Geschichte der Serie sein, der dem einjährigen Zyklus folgt. In Zukunft soll der Abstand vor jedem neuen Ableger zwei Jahre betragen. Das nächste "Call of Duty" soll also erst 2024 erscheinen. Man kann davon ausgehen, dass dahinter die Absicht steht, jedem Spiel die Entwicklungszeit zu geben, die nötig ist. Für Gamer bedeutet das auch: Ein Jahr länger Support für "Modern Warfare 2". Es wird spekuliert, dass 2023 statt eines neuen Spiels ein großer frischer DLC für "Modern Warfare 2" veröffentlicht wird. Noch etwas ist so gut wie sicher: "Modern Warfare 2" war wohl das letzte Spiel der "Call of Duty"-Serie, das neben der neuen Konsolengeneration auch noch die in die Jahre gekommenen Vorgänger PS4 und Xbox One bediente.

Fazit

Gibt es auch bei Videospielen ein zu viel des Guten? Diese Frage wirft "Call of Duty: Modern Warfare 2" an manchen Stellen auf. Man merkt dem Nachfolger von "Modern Warfare" (2019) an, dass Infinity Ward bestrebt war, das Ego-Shooter-Genre mit so vielen anderen Elementen wie möglich zu mixen, um originell und vielseitig zu sein. Das Ergebnis wirkt manchmal fast schon überladen, wie ein Parforceritt durch nahezu alle Genres, die das Medium Videospiel hergibt. Mal sind Stealth-Strategien wie in "Hitman" gefragt, mal Scharfschützen-Präzision wie in "Sniper Elite". Der Spaziergang durchs pittoreske Amsterdam wiederum wirkt wie ein ruhiger Moment in "Assassin's Creed" oder "GTA". Außerdem wechseln sich die Schießereien ab mit Rennspiel-artigen Momenten, Crafting-Sequenzen und Multiple-Choice-Dialogen.

Der Versuch, der reinen Schießbude zu entkommen, sollte man Infinity Ward natürlich nicht vorwerfen, wohl aber das Fingerspitzengefühl für die perfekte Balance aus den so unterschiedlichen Spielmechaniken. Am schmerzlichsten merkt man das in zwei Momenten: Der Spaziergang durch das mit Liebe zum Detail gestaltete Amsterdam ist bedauerlich kurz. Das atmosphärische Potenzial der Ruhe vor dem Sturm wird hier viel zu schnell verschenkt. Im Gegenzug ist die große Autoverfolgungsjagd viel zu lang geraten, insbesondere weil sich die erforderlichen Schritte stetig wiederholen. Dennoch: Alles in allem ist die Kampagne überaus gelungen. Das liegt zum einen an der stellenweise beeindruckenden Grafik, zum anderen an der Story, die Überraschungsmomente bietet.

Der Multiplayer-Modus ist ebenfalls recht vollgepackt, wirkt aber stringenter. Insbesondere die Kategorisierung in kleine Core Maps und große Schlachten hilft bei der Orientierung. Auch die Playlists unterstützen dabei, sich schnell zurechtzufinden. Zudem glänzt der Multiplayer-Teil mit seiner Vielzahl an Maps für verschiedene Geschmäcker und klassische sowie neue Modi. So kommen Einsteiger wie Veteranen auf ihre Kosten. Fans "Battlefield"-artiger Großschlachten werden ebenso angesprochen wie solche, die das lineare Leveldesign von Oldschool-Shootern schätzen. Die Koop-Erlebnisse für zwei Spieler sorgen sicher ebenfalls für Dauermotivation. Abzuwarten ist, wie viel Spaß die angekündigten Raids machen.