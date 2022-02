Neun Jahre moderierte Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Doch 2023 wird der 43-Jährige nicht mehr in den Dschungel zurückkehren.

Sie sind eine beliebte Konstante bei RTL: Seit mittlerweile neun Jahren moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gemeinsam "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Doch wenn das auch als "Dschungelcamp" bekannte Reality-Format 2023 in die 16. Staffel geht, wird neben Zietlow ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin stehen. Denn Hartwich hört aus familiären Gründen auf. Dies gab RTL am Dienstag bekannt.

"Die 15. Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wird meine letzte sein", lässt sich Hartwich in einer Stellungnahme zitieren. "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann." Der 43-Jährige fährt fort: "Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist. Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew. Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!"

"In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel erlebt"

Seine Kollegin Sonja Zietlow fand zum Abschied ebenfalls warme Worte: "Zuallerletzt möchte ich Daniel alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben."

Seit über zehn Jahren ist Daniel Hartwich als Moderator bei RTL zu sehen. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" moderierte er seit der siebten Staffel im Jahr 2013, nachdem sein Vorgänger Dirk Bach am 1. Oktober 2012 überraschend verstorben war. Fernab des Dschungels wird Hartwich auch in Zukunft wie gewohnt bei RTL zu sehen sein: Bereits am Freitag, 18. Februar, startet die 15. Staffel der Tanzshow "Let's Dance" um 20.15 Uhr. Hartwich wird hier erneut mit Victoria Swarovski moderieren. Darüber hinaus wird er am Sonntag, 20. Februar, um 20.15 Uhr "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" mit Sonja Zietlow auf RTL präsentieren.

"Was seine Nachfolge im Dschungel betrifft, haben wir bereits erste, sehr gute Gespräche geführt", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Medienberichten zufolge soll angeblich der 30-jährige Comedian Chris Tall als möglicher Nachfolger im Raum stehen. Offiziell bestätigt wurde dieses Gerücht allerdings nicht.

Bereits im Verlaufe der am Sonntag, 6. Februar, zu Ende gegangenen Staffel, hatte Hartwich seinen Ausstieg immer wieder angedeutet: Als die Show in der laufenden Staffel in die Primetime vorverlegt wurde, kommentierte er etwa: "Was soll da noch kommen? Jetzt kann ich auch aufhören." Sieger der 15. Staffel wurde der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic.