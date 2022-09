Auf Twitter erklären die Schiedsrichter-Experten "Collinas Erben" Woche für Woche umstrittene Entscheidungen. Nach massiven Anfeindungen hat sich das Duo nun jedoch zurückgezogen. Die Macher sprechen von "Beleidigungen, Herabwürdigungen, persönlichen Angriffen und Aggressionen".

Klaas Reese und Alex Feuerherdt alias "Collinas Erben" haben sich von Twitter zurückgezogen. Der Account der Schiedsrichter-Experten war am Samstag nach der Rechtfertigung einer Schiedsrichterentscheidung im Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und Bayer Leverkusen einer Welle an Beleidigungen ausgesetzt. "Collinas Erben" - benannt nach dem früheren italienischen Star-Schiedsrichter Pierluigi Collina - hatten erklärt, weshalb Referee Benjamin Brand den Berlinern nach einem Handspiel des Leverkuseners Odilon Kossounou kurz vor Schluss einen Elfmeter verweigerte.

"Wir sind Kritik gewohnt, auch unsachliche, können damit umgehen und wissen sie einzuordnen. Damit müssen wir auch leben, das ist normal, gerade wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht", sagte Feuerherdt gegenüber dem "Express". Da die "Beleidigungen, Herabwürdigungen, persönlichen Angriffen und Aggressionen" nun jedoch ein neues Ausmaß angenommen hätten, sei es Feuerherdt zufolge "schon aus Gründen des Selbstschutzes geboten", den Account zu deaktivieren - vorübergehend oder dauerhaft.

Twitter-User reagieren: "Jeder Fan sollte dankbar sein"

Auch nach dem drastischen Schritt des Experten-Duos zeigten sich viele Twitter-User entsetzt von der vorangegangenen Flut an Hassnachrichten. "'Collinas Erben' leisten seit langer Zeit wertvolle Arbeit. Jeder Fan sollte dankbar sein. Stattdessen Shitstorm!", schrieb etwa der Schiedsrichter Patrick Ittrich. "Auf welcher Basis nehmt ihr euch das Recht heraus, so mit Menschen umzugehen? Stadion oder Internet, wie wenig reflektiert kann man sein? Euer Fan-Status rechtfertig nix!"

Ein anderer Nutzer befand, es sei "beängstigend, wie Menschen immer mehr zu Beleidigungen und Beschimpfungen neigen, nur weil ihnen Fakten nicht passen. Diese Menschen sollten sich von Twitter zurückziehen - nicht sachliche Accounts wie 'Collinas Erben'. Schämt Euch!"

Frank Buschmann: "Über Bildung, Erziehung und Umgangsformen reden"

Resigniert klingt in seinem Tweet der Sportkommentor Frank Buschmann: "Wenn Collinas Erben sich von dieser Plattform zurückziehen, weil sie übelst beleidigt werden, dann sind wir mal wieder an dem Punkt, an dem wir über Bildung, Erziehung und Umgangsformen reden sollten", schreibt Buschmann. "Ach nö, das ist ein Denkfehler ... Danke an die beiden Jungs für die Hilfe oft!"

Am Dienstag, 13. September, sind Klaas Reese und Alex Feuerherdt zu Gast in der Sendung "Markus Lanz", wie unterdessen das ZDF angekündigt hat. Die Köpfe hinter "Collinas Erben" sprechen in einer Sondersendung zum Thema "Internethass - was steckt dahinter und warum wird ehrliche Arbeit so diskreditiert und angefeindet?