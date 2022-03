Anfang Januar war Sophie Melbinger alias Kommissarin Birte Andresen als Urlaubsvertretung zu "Die Rosenheim Cops" gestoßen. Nun steht fest: Ihre Rolle wird künftig fester Teil des Ensembles werden.

"Die Rosenheim Cops" bekommen dauerhafte Verstärkung: Die Schauspielerin Sophie Melbinger wird auch in Zukunft die Kommissarin Birte Andresen mimen. Das gab der verantwortliche Bavaria-Produzent Alexander Ollig am Mittwoch bekannt: "Kommissarin Birte Andresen ist bei den Zuschauern und bei den Fans auf der Facebookseite gut angekommen. Wir freuen uns auf die Dreharbeiten für zwölf weitere Folgen mit Sophie Melbinger."

Als Urlaubsvertretung für Kommissar Sven Hansen (Igor Jeftić) war Kommissarin Birte Andresen Anfang Januar zum Ermittlerteam der beliebten ZDF-Vorabendkrimiserie gestoßen. Nun also wird sie längerfristig das Ermittlerteam, zu dem auch Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) zählen, unterstützen. Die 36-jährige Schauspielerin freut sich über das Engagement: "Im vergangenen Sommer bin ich - nach 15 Jahren - in meine Heimatstadt München zurückgekehrt. Zu meiner Familie und meinen Freunden. Ich freue mich sehr auf die Dreharbeiten".

"Die Rosenheim Cops" sind eine wöchentliche Krimiserie, deren Folgen in der Regel dienstags, um 19.25 Uhr, im ZDF ausgestrahlt werden. Die für den vergangenen Dienstag geplante Folge "Hochzeit in Rosenheim" musste wegen eines "ZDFspezial" zur Ukraine-Krise verschoben werden: Sie ist nun für kommenden Dienstag, 8. März, geplant. In der ZDFmediathek kann die Episode allerdings wie gewohnt schon jetzt abgerufen werden.