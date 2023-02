Durch die Serie "New York Cops - NYPD Blue" wurde Austin Majors bereits als kleiner Junge weltberühmt. Nun starb der Kinderstar im Alter von nur 27 Jahren.

Austin Majors spielte von 1999 bis 2005 in der Serie "New York Cops - NYPD Blue" den Sohn von Detective Andy Sipowicz (Dennis Franz). "Es ist einfach eine Freude, mit Austin zu arbeiten", schrieb Franz nun auf seiner Homepage - aus traurigem Anlass. Majors starb Samstagnacht und wurde nur 27 Jahre alt.

Nach der Serie war Majors in Filmen wie "Weihnachten mit Hindernissen" und "Der Kindermörder" zu sehen, danach wurde es still um den Schauspieler.

Wie "TMZ" mitteilte, soll der Schauspieler aufgrund einer Überdosis des Narkose-Mittels Fentanyl gestorben sein. Eine Autopsie soll in den nächsten Tagen darüber aufklären, ob der Verdacht stimmt. Laut dem US-Portal habe Majors zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft in Los Angeles gelebt.

Majors Familie äußerte sich bereits in einem Statement zu seinem Tod. "Er war ein liebevoller, künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch", heißt es, "Austin hatte große Freude und war stolz auf seine Schauspielkarriere." Seiner Familie zufolge soll der Schauspieler nach seiner Highschool die USC School of Cinematic Arts besucht haben und widmete sich "der Regie und Musikproduktion". Warum er in einer Obdachlosenunterkunft lebte, ist nicht bekannt.