Im Rahmen des WGA-Autorenstreiks legen sämtliche Autoren ihre Arbeit nieder und bestreiken die Studios - was dazu führt, dass die Drehbuchproduktion für viele Shows und Serien auf Eis liegen. Auch Publikumshits wie "Cobra Kai" und "Abbott Elementary" sind betroffen.

Es ist der erste Streik seit 15 Jahren: Die Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) streikt ab sofort für eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit. Die Niederlegung hat zur Folge, dass zahlreiche Drehbuchprojekte vorerst nicht mehr weitergeführt werden, was zu einem Stillstand in Hollywood führt. Aber welche Sendungen sind von dem Streik betroffen?

Wie "Variety" mitteilte, werden die Talkshows "Jimmy Kimmel Live", "The Late Show" und die NBC-Sendungen "Tonight" und "Late Night" vorübergehend in die Pause gehen und Wiederholungen zeigen. Auch die HBO-Liveproduktionen "Real Time with Bill Maher" und "Last Week Tonight" werden eingestellt - ebenso wie "The Daily Show" von Comedy Central.

Ebenfalls gefährdet ist die dritte Staffel der Serie "Abbott Elementary". Hierfür sollten sich eigentlich die Drehbuchautoren am Dienstag, 2. Mai, treffen, um neue Bücher zu schreiben. Doch daraus wird nun nichts, wie Autorin und Filmproduzentin Brittani Nichols gegenüber "Democracy Now" verriet: "Wir sind eine Serie, die schreibt, während sie ausgestrahlt wird", erklärte sie, "wenn dieser Streik über einen längeren Zeitraum andauert, wird unsere Serie nicht pünktlich erscheinen und das könnte die Anzahl der Episoden verändern, worüber die Leute sicher sehr verärgert sein werden."

"Cobra Kai" und "Big Mouth" liegen vorerst auf Eis

Doch das sind nicht die einzigen Sendungen, die von dem Streik betroffen sind. Laut der Liste von "Variety" wurden auch die Schreibarbeiten für "Cobra Kai" und "Big Mouth" auf Eis gelegt. Jon Hurwitz, Co-Creator der Serie, twitterte sogar aus Solidarität "Bleistifte weg". Auch die Autoren von "Good Omens", "House of the Dragon", "Gutfeld!" und "Rap Sh!t" haben sich dem Streik angeschlossen.

Des Weiteren stehen in der "Variety"-Auflistung "The Talk", "Saturday Night Live" und die gefeierte Serie "Yellowjackets". Deren Mitschöpferin, Ashley Lyle, schrieb auf Twitter: "Es war erstaunlich und kreativ belebend und hat so viel Spaß gemacht, und ich freue mich wirklich darauf, wieder damit anzufangen, sobald die WGA eine faire Einigung erzielt hat."