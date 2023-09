Im zweitlängsten Autorenstreik in der Geschichte Hollywoods ist ein mögliches Ende in Sicht: Die Gewerkschaft und die Studios haben sich geeinigt. Die Mitglieder müssen dem Ergebnis allerdings noch zustimmen.

In fünf Tagen wäre es der längste Autorenstreik in der Geschichte Hollywoods gewesen. Nun aber ist nach 146 Tagen ein Ende in Sicht: Die Autorengewerkschaft "The Writers Guild of America" (WGA) und die "Alliance of Motion Picture and Television Producers" (AMPTP) haben eine "vorläufige Einigung" erzielt, so schreibt die WGA unter anderem auf X (vormals Twitter). "Weitere Einzelheiten folgen, sobald der Vertragstext fertiggestellt ist."

In einer Mail des WGA-Verhandlungsausschusses an seine Mitglieder heißt es außerdem: "Wir können mit großem Stolz sagen, dass dieses Abkommen außergewöhnlich ist - mit bedeutenden Errungenschaften und Schutz für Autoren in jedem Bereich der Mitgliedschaft."

Bevor die rund 11.500 Drehbuchautorinnen und -autoren ihre Arbeit wieder aufnehmen, müssen die Mitglieder dem Vorschlag allerdings noch zustimmen. Der Gilde zufolge könnte dies allerdings schon am Dienstag der Fall sein. Der vorläufigen Einigung war ein fünftägiger Verhandlungsmarathon vorangegangen. Nach einer Zustimmung der Mitglieder gilt die Vereinbarung für drei Jahre.

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAstrike pic.twitter.com/VSpgsHdYVk — Writers Guild of America, East (@WGAEast) September 25, 2023

Schauspiel-Gewerkschaft gratuliert

Am 2. Mai hatte die WGA zum Streik aufgerufen, nachdem die Verhandlungen zwischen den Autoren und der AMPTP gescheitert waren. Die WGA forderte unter anderem eine bessere Vergütung für das Streaming sowie klare Regelungen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz.

Unklar ist, wann die Schauspielerinnen und Schauspieler Hollywoods zurück ans Set kommen. Die "Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists" ( SAG-AFTRA) mit rund 160.000 Mitgliedern befindet sich seit Juli im Streik. Bei X gratulieren sie der WGA zu Einigung: "Wir begrüßen Ihr Engagement, Ihren Fleiß und Ihre unerschütterliche Solidarität in den letzten fünf Monaten und sind stolz darauf, als kreative Partner in der Unterhaltungsindustrie Seite an Seite mit Ihnen zu stehen." Die Gewerkschaft freue sich darauf, die "Bedingungen der vorläufigen Vereinbarung zwischen der WGA und der AMPTP zu prüfen". Sie sei bereit, die "eigenen Verhandlungen mit der AMPTP wieder aufzunehmen, sobald diese bereit ist, sich in sinnvoller Weise auf unsere Vorschläge einzulassen."