Fans des britischen Superstars Ed Sheeran haben allen Grund zur Freude: Bereits in wenigen Wochen erscheint sein neues Studioalbum "Autumn Variations". Es handelt sich dabei um die siebte Platte des erfolgreichen Sängers.

Das ging schnell! Erst im Mai 2023 hat Ed Sheeran sein Album "-", welches "Subtract" ausgesprochen wird, veröffentlicht. Nun können sich Fans bereits auf neue Musik des erfolgreichen Sängers freuen: Am 29. September wird sein siebtes Studioalbum "Autumn Variations" erscheinen. Es wird er auf Sheerans eigenem Label Gingerbread Man Records veröffentlicht werden und insgesamt 14 Songs beinhalten. Das teilte der 32-Jährige auf Instagram mit. Produziert wurde die Platte von Aaron Dessner, dem Gitarristen der populären Indie-Band The National.

"Letzten Herbst stellte ich fest, dass meine Freunde und ich so viele Veränderungen im Leben durchmachten. Nach der Hitze des Sommers hat sich alles entweder beruhigt, eingependelt, ist auseinandergefallen, hat sich zugespitzt oder ist implodiert", erklärte er in einem Statement.

"Als ich Anfang letzten Jahres eine schwierige Zeit durchmachte, half mir das Schreiben von Songs dabei, meine Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten, was vor sich ging", so Sheeran weiter. "Und als ich von den unterschiedlichen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich Songs, manche aus ihrer Perspektive, manche aus meiner, um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu dieser Zeit sahen."

"Ich hoffe, dass jeder es so sehr liebt wie ich"

So werde jeder einzelne Song von einem seiner Freunde handeln. Es hätte "Hochs wie Verliebtheit und neue Freundschaften, aber auch Tiefs wie Herzschmerz, Depression, Einsamkeit und Verwirrung" gegeben. Zum Abschluss erklärte Sheeran, er habe "das Gefühl, dass er das Gefühl des Herbstes so wunderbar in seinen Klängen eingefangen" habe: "ich hoffe, dass jeder es so sehr liebt wie ich."

Unter dem Beitrag zeigten sich Fans begeistert von der Ankündigung des neuen Albums. "So aufgeregt!!!!!! Was für ein epischer Herbst das sein wird", schrieb ein enthusiastischer Follower. "Yayyy, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk" und "Kann es kaum erwarten", schreiben weitere Fans.