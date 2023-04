Er wurde nur 28 Jahre alt: Der schwedische Erfolgs-DJ Avicci (bürgerlicher Name: Tim Bergling) starb vor fünf Jahren. In einem aktuellen Interview spricht seine Mutter Anki Lidén nun über ihre Trauerbewältigung und wie es Eltern schaffen, trotz des Todes ihres Kindes zu weiterzuleben.

2011 feierte der schwedische Musiker Tim Bergling als DJ Avicii seinen internationalen Durchbruch und spielte in den ersten fünf Jahren seiner jungen Karriere bereits 800 Konzerte. Am Donnerstag, 20. April, gedenkt die Musikwelt zum fünften Mal seines Todes. Auch seine Mutter, die Schauspielerin Anki Lidén (76), trauert um ihren Sohn, der sich 2018 mit nur 28 Jahren das Leben nahm. Im Interview mit dem schwedischen Magazin "Vi" gab sie nun private Einblicke in ihre Trauerbewältigung und teilte Erinnerungen.

Bis heute habe sie mit Schwächeanfällen zu kämpfen, wie ein Erlebnis kürzlich wieder gezeigt habe: Während in einem Handyladen ein Lied ihres Sohnes durch die Lautsprecher schallte, sei sie erneut in sich zusammengefallen. "Die Trauer überfällt mich. Ich musste mich gegen die Theke stützen ... nein, ich hing darüber, um nicht auf den Boden zu fallen",

erinnerte sie sich. Lidén könne Aviciis Musik bis heute nicht hören, da es sich so anfühle, als ob etwas in ihr zerbreche, beschrieb sie. Wie in dem Moment, in dem sie die erschütternde Nachricht erhalten hatte: "Ich kann es noch jetzt spüren, während wir sprechen", erklärte die 76-Jährige. Bis heute würden ihr ihre Beine immer wieder plötzlich wegsacken. Es sei zwar besser geworden, halte jedoch bis heute an.

Anki Lidén: "Es gab nie den Gedanken, dass er sich umbringen könnte"

Im Laufe der Jahre habe sie Folgendes erkannt: "Es war kein Krebs, kein Herz, kein Unfall. Und er war so jung. Heute sind wir davon überzeugt, dass er an einer Psychose litt, einer akuten Krankheit." Lidén beschrieb Bergling als einen "nachdenklichen, introvertierten Menschen", der das soziale Leben manchmal als "sehr schwierig" empfunden habe. "Tim war auch so vieles andere: fröhlich, lustig, kreativ, freundlich, herzlich, freundlich. Es ist wichtig, das nicht zu vergessen." Sein Lächeln trage sie immer bei sich. Die Schauspielerin habe es nie für möglich gehalten, dass ihr Sohn sich das Leben nehmen könnte: "Obwohl ich mir manchmal Sorgen darüber machte, wie sich Tim fühlte, sowohl geistig als auch körperlich, gab es nie den Gedanken, dass er sich umbringen könnte."

Bergling soll an schweren Depressionen sowie Alkohol- und Drogenproblemen gelitten haben. Während eines Aufenthalts im Oman 2018 erreichte Aviciis Eltern die tragische Nachricht vom Tod ihres Sohnes. Auf ihrem Heimflug von den Kanarischen Inseln sei es Lidén unmöglich gewesen, zu essen oder zu trinken: "Ich konnte nicht schlucken. Die einfachste Sache der Welt, aber es war, als hätte ich vergessen, wie es geht." Trotz ihres großen Einsatzes sei es nicht genug gewesen, was die Familie für den Musiker habe tun können, lautete die traurige Erkenntnis der 76-Jährigen. Heute fühle sie zwar noch immer immense Traurigkeit, aber keine Schuld mehr. "Tim wollte nicht, dass ich und Klas alles wissen, es war wahrscheinlich ein Weg, uns und vielleicht besonders mich zu schützen. Das muss man respektieren."

Lidén malte sich auch aus, wie er heute wohl leben würde: "Vermutlich hätte er ein Musikstudio erworben. Er hätte definitiv einen Hund, und ich hoffe, eine Freundin", sagte die Schauspielerin. "Vielleicht hat er selbst vom gewöhnlichen Leben geträumt? Jedenfalls sagte er oft, dass er ein junger Vater werden wolle."