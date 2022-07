Auf Twitter äußerte sich der Axl Rose, Frontman der Band Guns N' Roses, nicht nur über den Tod seines Freundes Taylor Hawkins, sondern er schoss auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Immer häufiger äußern sich auch internationale Stars zum Krieg in der Ukraine, die meisten drücken ihr Mitgefühl gegenüber den Menschen in der Ukraine aus. Nun hat sich in überraschender Deutlichkeit auch Axl Rose zu Wort gemeldet. Nach einem gefeierten Guns N'Roses-Konzert in London, ließ der Sänger auf Twitter seinen Gefühlen freien Lauf und teilte gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus.

In einem Tweet, den er auch auf Instagram als Beitrag veröffentlichte, schoss Rose scharf gegen Putin. "Ich danke allen, die ihre Unterstützung den Ukrainern entgegenbrachten", schrieb der legendäre Frontmann. Er würdigte den "edlen und mit Opfern verbunden Kampf" gegen ein, so Rose weiter, "zunehmend totalitäres Regime, angeführt von einem gefühllosen, lügnerischen, mörderischen, kleinen Mann mit überkommenen Ambitionen und ohne Respekt vor menschlichem Leben".

Doch nicht nur seine Meinung über Putin ist Inhalt des Tweets, sondern er äußerte sich auch zu den Schwierigkeiten, unter Corona-Bedingungen eine Welttournee durchzuführen. "Ich bedanke mich bei allen in London, die Verständnis für unsere Herausforderungen hatten", schrieb der 60-Jährige. Und: "Ich entschuldige mich abermals bei unseren Fans in Schottland, weil wir unseren Auftritt dort verschieben mussten."

In diesem Zusammenhang bedankte sich der Sänger bei Carrie Underwood, die die Band bei einem Konzert in London unterstütze und kam auf Taylor Hawkins, dem verstorbenen Schlagzeuger der Foo Fighters zu sprechen: "Er war ein toller Typ, und er war stets bei uns willkommen, in den vergangenen Jahren bei unserer Tour mitzumachen! Was passiert ist, ist schrecklich. Unsere Herzen sind bei seiner Familie, seinen Freunden, den Bandkollegen und jedem, der ihn liebt."