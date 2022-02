"Da kommst du dir vor wie 'ne Nummer!" - Kuss Nummer zwei des "Bachelors" sorgt nur bei einer Bewerberin für Freude. Von all dem unbeeindruckt mausert sich eine eher introvertierte Kandidatin zur Geheimfavoritin.

Ein Gentleman genießt und schweigt. Das gilt allerdings nicht für die Teilnehmerinnen beim "Bachelor". Jana-Maria, die sich letzte Woche noch furchtbar über den ersten Kuss zwischen Dominik und Konkurrentin Nele aufgeregt hatte, kam nun selbst in den Genuss. Und hatte fortan ihr Lieblings-Thema gefunden: "Er kann küssen! Er küsst echt gut!", prahlte sie nach ihrer Rückkehr vom Date vor versammelter Mannschaft.

Das missfiel nicht nur Nele: "Klar ist es nicht cool", fand die und lästerte in ihrem Zimmer mit Freundin Anna: "Morgen will ich auch kein Date mehr haben!" Anna ergänzte: "Da kommst du dir vor wie 'ne Nummer!"

Jana-Maria grinste dagegen wie ein Honigkuchenpferd und ließ den Rest der Villa mit wachsender Begeisterung vom Highlight ihres Dates wissen. "Ich bin so froh, dass ich ihn geküsst hab, weil er kann gut küssen, Leute!", verkündete sie auch am nächsten Tag ungefragt. "Sollen wir ihn alle verlassen, damit du mit ihm durchbrennen kannst?", hakte Christina N. da nach und ging: "Kein Bock mehr, über Janas Kuss zu reden!"

"Das nächste Mal küsse ich sie!"

Die glückliche Geküsste sollte sich ihrer Sache jedoch nicht allzu sicher sein, denn der Kreis der ernsthaften Konkurrenz ist in Woche 4 noch mal größer geworden. Neben Nele, der Dominik in einer ruhigen Minute bei einem Gruppendate gestand: "Ich bin in der Phase, wo ich anfange, Gefühle aufzubauen, und du gehörst dazu!", holte auch Anna ordentlich auf. Die war ja eigentlich nach dem Kuss mit Jana-Maria gar nicht so scharf auf ein Date, als dann aber ein Helikopter vorbeikam, um sie und den "Bachelor" zu einem einsamen Strand zu fliegen, sagte sie doch nicht nein.

Nach dem Nachmittag am Strand war Dominik hellauf begeistert von der schüchternen Hamburgerin: "So ein intensives Gespräch hatte ich noch mit keiner!", schwärmte er von der "1A"-Frau. Da wunderte sich selbst RTL, dass es nicht zum Kuss kam: "Was hat dich gehindert?", fragte eine Frauenstimme aus dem Off. "Das nächste Mal küsse ich sie!", versprach der "Bachelor". "Der richtige Zeitpunkt wird kommen!"

Und auch Lara räumte das Feld von hinten auf: Beim gemeinsamen Eisessen am Strand mit Sonnenuntergang kamen sich die beiden näher. An einem Stand kauften sie sich sogar Partnerarmbändchen. "Das matcht ziemlich gut", war Dominiks Fazit: "Bombastisch!"

"Ich bin nicht hier, um jede abzuknutschen!"

Bei der Nacht der Rosen kam Jana-Maria mal wieder auf ihr Lieblingsthema zu sprechen. Dieses Mal fand sie zur Abwechslung aber einen erfreuten Zuhörer: "Du küsst echt gut!", lobte sie Dominik bei einem Einzelgespräch. "Da hat sich das Üben am Spiegel gelohnt!", scherzte der. "Er ist mein Soulmate!", schwärmte die 29-Jährige nach dem Gespräch.

Da gefiel es ihr gar nicht, dass Anna wenig später eine Vorab-Rose von Dominik bekam. "Eklig!", entfuhr es auch Emily. Davon bekamen die beiden Turteltauben allerdings nichts mit: "Ich fand es nicht schlimm, dass kein Kuss gefallen ist", offenbarte der "Bachelor" Anna. "Hattest du das Gefühl, dass du mir das jetzt sagen musst?", erwiderte die. "Das Date war so perfekt, wie es war!" Das bestärkte Dominik: "Ich bin nicht hier, um jede abzuknutschen!" Die Rose für Anna sei ein Signal, "dass da eine ganz besondere Spannung zwischen uns ist".

Shakira reist ab - der "Bachelor" ist "eher erleichtert"

Keine "Connection" verspürte dagegen "Shakira": "Für mich ist er immer noch ein Kumpel", verriet sie dem Publikum: "Ich hätte Angst, dass er auf Tuchfühlung geht, und dafür wäre ich nicht bereit!" Also beschloss sie, nach Hause zu fahren. "Ich mag dich sehr, aber als einen Freund!", gestand sie Dominik vor der Rosenvergabe. Der wirkte fast schon froh: "Ich bin eher erleichtert jetzt!"

In der nächsten Runde werden außerdem Susanna und Bobette fehlen. Sie bekamen keine der zwölf Rosen und mussten ebenfalls die Heimreise aus dem schönen Mexiko antreten.