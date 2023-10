Bereits vergangene Woche wurde bekannt, welche 13 Singles in Kürze die "Bachelor in Paradise"-Villa beziehen werden. Nun hat RTL neun weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Unter anderem mit von der Partie: eine Ex-"Dschungelcamp"-Kandidatin.

Mit acht neuen Folgen geht das Liebeswerben der ehemaligen "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten an einem Traumstrand in eine neue Runde. Ab Freitag, 3. November, startet die fünfte Staffel von "Bachelor in Paradise" bei RTL+. Bereits am Freitag vergangenen Freitag wurde bekannt, welche 13 bekannten Singles sich in der ersten Folgen auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Nun hat RTL neun weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt, die sich zu den bereits bestätigten Männern und Frauen gesellen werden.

Die Nachrücker gab RTL+ am Donnerstag auf Instagram bekannt. Unter anderem wird sich die diesjährige "Dschungelcamp"-Kandidatin Cecilia Asoro erneut ins Liebesabenteuer stürzen. Bereits in der Vergangenheit nahm die 27-Jährige an Datingformaten wie "Are You The One?" und "Der Bachelor" teil.

Wiedersehen mit einer alten Bekannten

Ebenfalls Teil der fünften Staffel sind die einstige Schweizer "Bachelorette" Adela Smajic, der ehemalige Schweizer "Bachelor" Alan Wey sowie die Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Dennis Felber, Hannes Münzer, Max Wilschrey und Oguzhan Gencel. Zudem darf sich das Streamingpublikum auf ein Wiedersehen mit Karina Wagner freuen, die bereits vor zwei Jahren an "Bachelor in Paradise" teilnahm.

Ebenfalls ein alter "Bachelor in Paradise"-Hase ist Paul Janke. Der legendäre Strahlemann der zweiten "Bachelor"-Staffel mixt am Strand Cocktails und steht den lieben Liebenden mit Rat, Tat und alkoholträchtigen "Mutmachern" zur Seite.

Zuvor wurde bereits bestätigt, dass die Ex-"Bachelorette" Melissa Damilia ihr Liebesgück im Paradies sucht. Ebenfalls zu den Startkandidatinnen zählen Franziska Temme, Pamela Ghazal, Tamara Nehrbass, Leyla Lahoua, Rebecca Ries, Michelle Schellhaas. Auch Daniel Gielniak, Adrian Alian, Kaan Aktas, Amir Hosseiny, Steffen Vogeno und Benedikt Pfisterer daten bereits ab der ersten Folge.