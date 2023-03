Der 32-jährige Influencer David Jackson sucht in der aktuellen Staffel von "Der Bachelor" nach der großen Liebe. Beim ersten Aufeinandertreffen mit seinen 23 Bewerberinnen kommt es sowohl zu zu spontanen Kreischanfällen als auch zu klarer Abgrenzung.

Die neue Staffel "Der Bachelor" ist gestartet, und der Mann, der die Rosen verteilt, kann es irgendwie noch gar nicht fassen: "Ich glaube es ja selber nicht, ich bin der neue Bachelor", sagt David Jackson. Eckdaten: 32 Jahre alt, lange Haare, Halb-US-Amerikaner, gelernter Versicherungskaufmann und nun als Model und Content Creator in diesem Internet tätig. Oder wie Kandidatin Saskia sagt: "Influencer? Dich kennt man ja gar nicht! Kein guter Influencer!"

Die 29-jährige Vertriebsassistentin aus Münster hält auch sonst mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg: "Ich liebe deinen Zopf! Darf man das Zopf nennen? Deine Frisur", sagt sie, als sie den Bachelor beim ersten Treffen in Mexiko begegnet. Andere haben hingegen Probleme, das Aussehen des Bachelors aus der Entfernung aus der Limousine heraus zu bestimmen: "Ich sehe nichts, ich brauche eine Augenbrille", erklärt Kandidatin Pamela aus Freiburg.

"Er sieht so aus, wie ich mir meinen Traummann immer vorgestellt habe"

Frankfurterin Leyla ist spontan hin und weg: "Ey, Du siehst so gut aus!", lobt sie den 32-Jährigen und zückt sofort eine Kamera für ein gemeinsames Selfie: "Wenn es scheiße aussieht, sag es, dann machen wir ein neues", gibt sie sich abgeklärt. Kaum, dass sie bei den anderen Kandidatinnen in der Villa ist, platz es aus ihr heraus: "OMG Leute, was ist das für eine geile Drecksau, ich kann nicht mehr! Er sieht so aus, wie ich mir meinen Traummann immer vorgestellt habe." Mitbewerberin Fiona abgeklärt: "Trink was!"

Apropos Fiona: Die 29-Jährige gehört zu den interessanteren Charakteren. Die Hamburgerin arbeitet als Tanzlehrerin und Physiotherapeutin für Hunde, und sie mag offensichtlich klare Ansagen: "Ich hoffe, er ist kein Pumper", macht sie vorab deutlich, dass sie mit Muskelprotzen wenig anfangen kann

In der Villa erklärt sie den anderen Frauen kategorisch: "Ich habe eine Datingregel, und die heißt: Es entwickelt sich nichts. Entweder es ist etwas da oder nicht. Ich merke das sofort." Der Bachelor merkt seinerseits sofort, dass Fiona selbstbewusst ihren Weg geht: "Wir tanzen jetzt!", lässt sie dem 32-Järigen keine Wahl und schmeißt einen von ihr mitgebrachten Ghettoblaster an.

Alyssa hat das "Bachelor"-Konzept noch nicht verstanden

David macht zwar beim Bachata-Tanzen keine schlechte Figur, spontane Begeisterung bricht bei Fiona dennoch nicht aus: "Eigentlich ist das nicht mein Typ, aber trotzdem hat er eine megagute Ausstrahlung und so", sagt sie. Damit der Bachelor ja nicht auf dumme Ideen kommt, erklärt sie ihm: "Eins musst du wissen: Ich habe Höhenangst. Ich springe für keinen Typen der Welt irgendwo runter. Ich mache Elefantenscheiße weg, ich mache alles, aber ich springe nirgendwo raus. Das wäre für mich das Schlimmste auf Erden."

Alyssa (35) aus Lohr am Main ist hingegen eher planlos unterwegs: "Es wird eh peinlich! Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was ich beim ersten Treffen sagen will", behauptet die Marketingexpertin. Stattdessen hat sie ein Fotokissen dabei, auf dem sie und der Bachelor bereits innig vereint sind. Nur über eine Sache hätte sie sich vielleicht doch vor der Bewerbung Gedanken machen sollen: "Ich würde wahrscheinlich keinen Mann küssen, der gleichzeitig noch andere Mädchen küsst", sagt sie.

Yolanda (25) aus Hamburg setzt sich von den anderen Mädchen durch ihre tiefe Stimme und ihre außergewöhnliche Herkunft ab: "Ich bin Jojo, Jollie, letztlich bin eine Prinzessin", sagt sie. Ihr Großvater war einst ein Stammeshäuptling in Ghana. "Ich bin schon selbstbewusst", versichert Yolanda, "wenn mir wer auf den Senkel geht, werde ich schon was sagen, aber sonst kann ich auch gut Menschen ignorieren."

Vom Bachelor wird sie alles andere als ignoriert: "Ghana? Cool!", sagt er und schiebt schnell nach, dass er "auch ein paar Kumpels aus Ghana" hat. Ihm gefällt zudem Yolandas "sehr markante Stimme". Die 29-Jährige ist ebenfalls angetan: "Ich finde ihn mega!"

Doch so geflasht wie Integrationshelferin und Onlineshop-Besitzerin Leyla ist wohl keine der Frauen. Bei einem Gespräch will sie David näher kennenlernen und fragt, was man halt so bei einem heißen Flirt fragt: "Guckst du gerne Spongebob?" Der Bachelor wirkt leicht verwirrt: "Das habe ich ewig nicht gesehen", erwidert er und lächelt verlegen.

Drei Frauen müssen direkt wieder gehen

Lisa (27) aus der Pfalz setzt eher auf Smalltalk: "Trinkst du gerne Wein? In der Pfalz gibt es den besten Wein", macht sie Werbung für ihre Heimat. Lisa aus Potsdam bringt dem Bachelor Schokolade mit ("Ich hoffe, dass er sie irgendwann mit mir teilt") und Maike aus Lingen schießt einen Fußball in seine Richtung - die Frau spielt selbst. Jana aus Bad Vilbel hat früher profimäßig geturnt und war bereits verheiratet. Dass sie Mutter einer zweijährigen Tochter ist, erzählt sie dem Bachelor beim ersten Treffen aber noch nicht: "Er soll mich als Frau kennenlernen und nicht mich als Mama", sagt sie.

Vor der ersten Nacht der Rosen herrscht beim Bachelor schon Gefühlschaos: "Es sind auf jeden Fall einige dabei", freut er sich - wobei: Wie viele waren es doch gleich? "Ob 23 oder 230, weiß ich schon gar nicht mehr", schwirrt dem Rosenkavalier der Kopf. Am Ende schickt David Jackson Dahwi (23) aus Zurich, Nevin (30) aus Köln und Mariam (30) aus Wien direkt wieder nach Hause. Klartextschnackerin Saskia hat eine der begehrten Rosen ergattert. Sie weiß: "Jedes Gespräch, jede Sekunde zählt. Hast du das nicht auf die Kette gekriegt, mit dem zu reden, bist du zu 100 Prozent raus, safe!"